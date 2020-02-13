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Роскомнадзор призвал Facebook и Twitter локализовать данные россиян
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РИА Новости

Роскомнадзор призвал Facebook и Twitter локализовать данные россиян

16:04 13.02.2020 (обновлено: 16:59 13.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИконки приложений Facebook и Twitter
Иконки приложений Facebook и Twitter
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Наложение судом штрафов на компании Facebook Inc. и Twitter Inc за отказ локализовать в РФ базы с персональными данными российских пользователей не освобождает компании от выполнения этого требования закона, Роскомнадзор готов к диалогу, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее в четверг мировой судья оштрафовал Facebook и Twitter на 4 миллиона рублей каждую за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей. Решение может быть обжаловано в Таганском суде Москвы. Если решение вступит в силу, то штраф должен быть оплачен в течение 60 дней, но законодательство предусматривает возможность рассрочки или отсрочки выплаты. Квитанцию об оплате штрафа необходимо предоставить в канцелярию суда.
"Мировым судом поддержана позиция Роскомнадзора о наличии в действиях компаний Facebook Inc. и Twitter Inc. состава административного правонарушения, предусматривающего ответственность за несоблюдение требований о локализации баз данных на территории РФ", - сказали в пресс-службе Роскомнадзора.
"Сегодняшнее решение о наложении штрафов в размере 4 миллионов рублей рублей - это первый прецедент по новому составу, вступившему в силу в декабре 2019 года. Хотелось бы отметить, что факт наложения штрафа не исключает выполнения требования по локализации", - сказали в Роскомнадзоре.
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"Мы по-прежнему подчеркиваем ранее неоднократно высказанную готовность к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными лицами по вопросам соблюдения законодательства о персональных данных", - добавили в ведомстве.
В Роскомнадзоре также отметили, что ведомство может провести проверку исполнения компаниями требований о локализации. "Исключительно факт уплаты штрафа не будет являться подтверждением исполнения организацией требования о размещении баз персональных данных на территории РФ. В случае отсутствия подтверждения ... Роскомнадзор в рамках своих полномочий вправе провести мероприятие по контролю без взаимодействия с оператором в любое время", - сказали в пресс-службе ведомства. В случае неисполнения компаниями требований закона на них может быть наложен повторный штраф, размер которого может составить уже 18 миллионов рублей, уточнили в ведомстве.
Роскомнадзор еще в декабре 2018 года требовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ. Facebook и Twitter не ответили и были оштрафованы на 3 тысячи рублей каждая. В декабре 2019 года ведомство запрашивало компании повторно, отведенный для ответа срок истек 31 января 2020 года. Компании снова не ответили, Роскомнадзор возбудил административное производство и направил в Таганский районный суд Москвы протоколы об административном правонарушении в отношении Facebook и Twitter. Максимальный штраф по статье, по которой возбуждено дело, – 6 миллионов рублей.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияFacebook, Inc.Twitter
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