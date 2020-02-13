Роскомнадзор призвал Facebook и Twitter локализовать данные россиян

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Наложение судом штрафов на компании Наложение судом штрафов на компании Facebook Inc. Twitter Inc за отказ локализовать в РФ базы с персональными данными российских пользователей не освобождает компании от выполнения этого требования закона, Роскомнадзор готов к диалогу, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее в четверг мировой судья оштрафовал Facebook и Twitter на 4 миллиона рублей каждую за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей. Решение может быть обжаловано в Таганском суде Москвы. Если решение вступит в силу, то штраф должен быть оплачен в течение 60 дней, но законодательство предусматривает возможность рассрочки или отсрочки выплаты. Квитанцию об оплате штрафа необходимо предоставить в канцелярию суда.

"Мировым судом поддержана позиция Роскомнадзора о наличии в действиях компаний Facebook Inc. и Twitter Inc. состава административного правонарушения, предусматривающего ответственность за несоблюдение требований о локализации баз данных на территории РФ", - сказали в пресс-службе Роскомнадзора.

"Сегодняшнее решение о наложении штрафов в размере 4 миллионов рублей рублей - это первый прецедент по новому составу, вступившему в силу в декабре 2019 года. Хотелось бы отметить, что факт наложения штрафа не исключает выполнения требования по локализации", - сказали в Роскомнадзоре.

"Мы по-прежнему подчеркиваем ранее неоднократно высказанную готовность к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными лицами по вопросам соблюдения законодательства о персональных данных", - добавили в ведомстве.

В Роскомнадзоре также отметили, что ведомство может провести проверку исполнения компаниями требований о локализации. "Исключительно факт уплаты штрафа не будет являться подтверждением исполнения организацией требования о размещении баз персональных данных на территории РФ. В случае отсутствия подтверждения ... Роскомнадзор в рамках своих полномочий вправе провести мероприятие по контролю без взаимодействия с оператором в любое время", - сказали в пресс-службе ведомства. В случае неисполнения компаниями требований закона на них может быть наложен повторный штраф, размер которого может составить уже 18 миллионов рублей, уточнили в ведомстве.