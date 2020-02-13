Синоптики пообещали новые погодные рекорды в России

По словам синоптиков, к этим выходным ожидается повышение атмосферного давления, из-за чего количество осадков может приблизиться к минимуму. Ночные температуры будут колебаться в пределах минус двух-семи градусов, а днем столбики термометров покажут чуть выше нуля.
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Уже с понедельника, 17 февраля, центральные регионы окажутся под воздействием теплого атмосферного фронта, что приведет к мощному вторжению атлантического воздуха. Согласно прогнозам метеорологов, плюсовые температуры в Москве могут установиться даже ночью. Днем воздух прогреется до плюс пяти градусов.
"Возможно, что во вторник будет повторен или побит рекорд 71-летней давности, когда 18 февраля 1949 года метеорологи зафиксировали плюс 4,4 градуса", — рассказали специалисты.
В то же время ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду и дождь.