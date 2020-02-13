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Синоптики пообещали новые погодные рекорды в России
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РИА Новости

Синоптики пообещали новые погодные рекорды в России

16:00 13.02.2020 (обновлено: 16:24 13.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Москвы
Прохожие на улице Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На следующей неделе в Центральную Россию придет рекордно теплая погода, сообщил центр "Фобос".
По словам синоптиков, к этим выходным ожидается повышение атмосферного давления, из-за чего количество осадков может приблизиться к минимуму. Ночные температуры будут колебаться в пределах минус двух-семи градусов, а днем столбики термометров покажут чуть выше нуля.
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Уже с понедельника, 17 февраля, центральные регионы окажутся под воздействием теплого атмосферного фронта, что приведет к мощному вторжению атлантического воздуха. Согласно прогнозам метеорологов, плюсовые температуры в Москве могут установиться даже ночью. Днем воздух прогреется до плюс пяти градусов.

"Возможно, что во вторник будет повторен или побит рекорд 71-летней давности, когда 18 февраля 1949 года метеорологи зафиксировали плюс 4,4 градуса", — рассказали специалисты.

В то же время ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду и дождь.
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Центр "Фобос"МоскваОбщество
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