Синоптики пообещали новые погодные рекорды в России

По словам синоптиков, к этим выходным ожидается повышение атмосферного давления, из-за чего количество осадков может приблизиться к минимуму. Ночные температуры будут колебаться в пределах минус двух-семи градусов, а днем столбики термометров покажут чуть выше нуля.