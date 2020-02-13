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Новости Подмосковья
2020-02-13T16:03+0300
https://ria.ru/20200213/1564662894.html
В Подмосковье уменьшилась смертность от болезней сердца
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РИА Новости

В Подмосковье уменьшилась смертность от болезней сердца

16:03 13.02.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевДанные кардиограммы одного из пациентов
Данные кардиограммы одного из пациентов
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Самую низкую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди регионов Центральной России отметили в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Росстат.
В 2019 году показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Московской области составил 476,4 случая на 100 тысяч человек. В Центральном федеральном округе (ЦФО) начитывают 579,3 случая на такое же количество людей.
"Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности населения. Наша задача – борьба с факторами риска, выявление заболеваний на начальных стадиях и повышение качества и доступности оказания медицинской помощи. С этой целью в прошлом году мы закупили в наши больницы и поликлиники современное оборудование для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний на 1,2 миллиарда рублей", – рассказала первый замминистра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева.
В Московской области работают 12 региональных сосудистых центров. Один из них находится в Сергиевом Посаде. В будущем такие учреждения откроют в Одинцове и Орехово-Зуеве. Кроме того, в регионе работают 18 первичных сосудистых отделений.
"Терапевтическое окно для эффективного лечения инсульта составляет около четырех часов, необратимые последствия при инфаркте наступают через два часа, если не оказывается медицинская помощь", – отметила главный внештатный кардиолог регионального минздрава Мария Глезер.
Медик добавила, что при первых симптомах важно как можно быстрее доставить пациента в больницу, тогда лечение будет более эффективным.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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