В Подмосковье уменьшилась смертность от болезней сердца

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Самую низкую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди регионов Центральной России отметили в Московской области. Об этом сообщил телеканал . Самую низкую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди регионов Центральной России отметили в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Росстат.

В 2019 году показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Московской области составил 476,4 случая на 100 тысяч человек. В Центральном федеральном округе (ЦФО) начитывают 579,3 случая на такое же количество людей.

"Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности населения. Наша задача – борьба с факторами риска, выявление заболеваний на начальных стадиях и повышение качества и доступности оказания медицинской помощи. С этой целью в прошлом году мы закупили в наши больницы и поликлиники современное оборудование для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний на 1,2 миллиарда рублей", – рассказала первый замминистра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева.

В Московской области работают 12 региональных сосудистых центров. Один из них находится в Сергиевом Посаде. В будущем такие учреждения откроют в Одинцове и Орехово-Зуеве. Кроме того, в регионе работают 18 первичных сосудистых отделений.

"Терапевтическое окно для эффективного лечения инсульта составляет около четырех часов, необратимые последствия при инфаркте наступают через два часа, если не оказывается медицинская помощь", – отметила главный внештатный кардиолог регионального минздрава Мария Глезер.