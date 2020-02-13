Косачев предложил проводить мероприятия ООН в нейтральных странах

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мероприятия по линии ООН из-за визовых проблем с США в перспективе можно проводить в нейтральных странах, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее в ООН сообщили, что в организации пройдут парламентские слушания Межпарламентского союза.
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"Из-за визовых проблем с США было бы лучше на будущее мероприятия по линии ООН организовывать в нейтральных странах", - сказал Косачев РИА Новости.
Ранее американские власти отказали политику в предоставлении визы для участия в ГА ООН. У Косачева была годовая виза организации, но после попадания в санкционные списки ему нужно запрашивать разовую визу США.
Косачев также напомнил, что пятый саммит спикеров по линии МПС в августе этого года по предложению, в том числе российской делегации, "будет организован в Вене, а не в Нью-Йорке, как это было в предыдущие разы".
В 2015 году спикер Совфеда Валентина Матвиенко отказалась от визита в США, поскольку американские власти выдали сенатору визу с ограничениями.
Матвиенко планировала принять участие в четвертой Всемирной конференции глав парламентов стран-участниц Межпарламентского союза, которая должна была пройти в Нью-Йорке с 31 августа по 2 сентября.