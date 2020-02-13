Косачев предложил проводить мероприятия ООН в нейтральных странах

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мероприятия по линии Мероприятия по линии ООН из-за визовых проблем с США в перспективе можно проводить в нейтральных странах, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

Ранее в ООН сообщили, что в организации пройдут парламентские слушания Межпарламентского союза.

"Из-за визовых проблем с США было бы лучше на будущее мероприятия по линии ООН организовывать в нейтральных странах", - сказал Косачев РИА Новости.

Ранее американские власти отказали политику в предоставлении визы для участия в ГА ООН. У Косачева была годовая виза организации, но после попадания в санкционные списки ему нужно запрашивать разовую визу США.

Косачев также напомнил, что пятый саммит спикеров по линии МПС в августе этого года по предложению, в том числе российской делегации, "будет организован в Вене, а не в Нью-Йорке, как это было в предыдущие разы".

В 2015 году спикер Совфеда Валентина Матвиенко отказалась от визита в США, поскольку американские власти выдали сенатору визу с ограничениями.