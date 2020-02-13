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Гражданин Румынии заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess
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РИА Новости

Гражданин Румынии заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess

16:01 13.02.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonКруизное судно Diamond Princess в Йокогаме
Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Гражданин Румынии, путешествовавший на лайнере Diamond Princess, заболел коронавирусом и госпитализирован в Японии, сообщает пресс-служба румынского МИД.
Судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили корабль на карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна находятся 3711 человек, в том числе 24 россиянина. О заражении российских граждан сообщений не поступало.
"Посольство Румынии в Токио получило уведомление от МИД Японии, что один из граждан Румынии, находящихся на лайнере Diamond Princess в японских водах, был заражен коронавирусом. Дипломатическая миссия Румынии в Японии поддерживает связь с румынским гражданином", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте МИД Румынии.
В министерстве отметили, что зараженный пассажир был доставлен в японскую больницу. Всего на борту лайнера находились 17 граждан Румынии — 15 членов экипажа и два пассажира.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам человек.
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаРумынияЯпонияВ мире
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