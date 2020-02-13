Гражданин Румынии заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess

КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Гражданин Гражданин Румынии , путешествовавший на лайнере Diamond Princess, заболел коронавирусом и госпитализирован в Японии , сообщает пресс-служба румынского МИД.

Судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили корабль на карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна находятся 3711 человек, в том числе 24 россиянина. О заражении российских граждан сообщений не поступало.

"Посольство Румынии в Токио получило уведомление от МИД Японии, что один из граждан Румынии, находящихся на лайнере Diamond Princess в японских водах, был заражен коронавирусом. Дипломатическая миссия Румынии в Японии поддерживает связь с румынским гражданином", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте МИД Румынии.

В министерстве отметили, что зараженный пассажир был доставлен в японскую больницу. Всего на борту лайнера находились 17 граждан Румынии — 15 членов экипажа и два пассажира.