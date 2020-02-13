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Путин отметил важность прямого участия людей в принятии поправок
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РИА Новости

Путин отметил важность прямого участия людей в принятии поправок

15:59 13.02.2020
2416
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Важно, чтобы несмотря на относительно простую процедуру принятия поправок в Конституцию, люди напрямую приняли участие в этом решении, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для меня важно только одно, я сейчас хочу вот об этом сказать и на этом хочу акцентировать ваше внимание, для меня важно, чтобы несмотря на относительно простую, ну относительно все-таки простую процедуру принятия закона о поправках, - а это прохождение закона в Думе, потом в Совете Федерации, потом в двух третях субъектах Федерации, в заксобраниях, - это довольно сложная процедура, но все-таки она такая рабочая. Но имея ввиду важность тех вопросов, которые мы выносим на голосование общероссийское, и важность тех новаций, которые мы вносим в основной закон, я полагал, что люди должны напрямую принять участие в принятии этого решения", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Владимир Путин
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22300270
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Конституция РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Голосование за поправки будет таким же "честным", как и голосование на выборах. Нас уже совсем ха ослов держат.
13 февраля, 16:24
Дмитрий Чехов
4320108
Прямое участие, г-н Президент, это когда люди смотрят и голосуют по КАЖДОЙ поправке. А если люди должны проголосовать «согласен/не согласен» сразу по всему пакету, а не по каждой "детальке" этого пакета, так это - не прямое участие людей, а балаган, Владимир Владимирович. П
13 февраля, 16:30
АБАлександр Белый
2500101
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