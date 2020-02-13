Путин отметил важность прямого участия людей в принятии поправок

"Для меня важно только одно, я сейчас хочу вот об этом сказать и на этом хочу акцентировать ваше внимание, для меня важно, чтобы несмотря на относительно простую, ну относительно все-таки простую процедуру принятия закона о поправках, - а это прохождение закона в Думе, потом в Совете Федерации, потом в двух третях субъектах Федерации, в заксобраниях, - это довольно сложная процедура, но все-таки она такая рабочая. Но имея ввиду важность тех вопросов, которые мы выносим на голосование общероссийское, и важность тех новаций, которые мы вносим в основной закон, я полагал, что люди должны напрямую принять участие в принятии этого решения", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.