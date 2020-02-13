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2020-02-13T15:58+0300
https://ria.ru/20200213/1564662485.html
Набиуллина: сделка по Сбербанку не окажет значимого влияния на рубль
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РИА Новости

Набиуллина: сделка по Сбербанку не окажет значимого влияния на рубль

15:58 13.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 13 фев - РИА Новости. Сделка по смене контролирующего акционера Сбербанка не окажет значимого влияния на курс рубля, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи руководства регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией "Россия".
Правительство РФ планирует выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка примерно за 2,5 триллиона рублей, используя средства ФНБ. ЦБ заявил о планах в течение 3-7 лет равномерно продавать на рынке полученную в рамках сделки валюту.
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"Мы будем осуществлять соответствующие операции на валютном рынке, они будут растянуты во времени, они будут равномерны. Параметры этих сделок мы объявим после того, как будут известны параметры уже самой сделки, первого транша. Мы исходим из того, что не будет значимого влияния на валютный рынок", - ответила Набиуллина на вопрос, какое влияние может оказать сделка по смене контролирующего акционера Сбербанка на курс рубля.
Минфин и ЦБ согласовали схему передачи контроля в Сбербанке. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета. Министр финансов Антон Силуанов ранее в четверг заявил, что первую часть пакета кабмин планирует купить за 1,2 триллиона рублей уже этой весной, оставшиеся акции - по мере накопления ФНБ в этом году или уже в следующем.
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Эльвира НабиуллинаАнтон СилуановСбербанк РоссииЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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