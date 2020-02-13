Набиуллина: сделка по Сбербанку не окажет значимого влияния на рубль

ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 13 фев - РИА Новости. Сделка по смене контролирующего акционера Сделка по смене контролирующего акционера Сбербанка не окажет значимого влияния на курс рубля, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи руководства регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией "Россия".

Правительство РФ планирует выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка примерно за 2,5 триллиона рублей, используя средства ФНБ. ЦБ заявил о планах в течение 3-7 лет равномерно продавать на рынке полученную в рамках сделки валюту.

"Мы будем осуществлять соответствующие операции на валютном рынке, они будут растянуты во времени, они будут равномерны. Параметры этих сделок мы объявим после того, как будут известны параметры уже самой сделки, первого транша. Мы исходим из того, что не будет значимого влияния на валютный рынок", - ответила Набиуллина на вопрос, какое влияние может оказать сделка по смене контролирующего акционера Сбербанка на курс рубля.