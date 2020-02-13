Клишас рассказал, как можно организовать голосование по поправкам

"Это закон наиболее, во-первых, важнейшие вопросы регулирует, во-вторых, он, позвольте сказать, самый свежий, потому что мы действительно внесли туда очень большое количество изменений перед президентскими выборами 2018 года именно для того, чтобы обеспечить доверие граждан к голосованию. И вот на его базе мы как раз предлагаем разработать процедуру общероссийского голосования данных поправок", - сказал Клишас на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции РФ.