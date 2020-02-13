Клишас рассказал, как можно организовать голосование по поправкам

НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Сопредседатель рабочей группы по изменению конституции РФ Андрей Клишас на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил на базе закона о выборах президента разработать процедуру общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
По словам Клишаса, рабочая группа проанализировала действующие положения закона и конституционные нормы, все законодательные возможности и предлагает взять за основу закон о выборах президента.
"Это закон наиболее, во-первых, важнейшие вопросы регулирует, во-вторых, он, позвольте сказать, самый свежий, потому что мы действительно внесли туда очень большое количество изменений перед президентскими выборами 2018 года именно для того, чтобы обеспечить доверие граждан к голосованию. И вот на его базе мы как раз предлагаем разработать процедуру общероссийского голосования данных поправок", - сказал Клишас на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции РФ.