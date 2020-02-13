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2020-02-13T15:58+0300
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Клишас рассказал, как можно организовать голосование по поправкам
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РИА Новости

Клишас рассказал, как можно организовать голосование по поправкам

15:58 13.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Сопредседатель рабочей группы по изменению конституции РФ Андрей Клишас на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил на базе закона о выборах президента разработать процедуру общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
По словам Клишаса, рабочая группа проанализировала действующие положения закона и конституционные нормы, все законодательные возможности и предлагает взять за основу закон о выборах президента.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. 13 февраля 2020
Вчера, 15:36
Путин назвал количество поступивших поправок серьезным вызовом
"Это закон наиболее, во-первых, важнейшие вопросы регулирует, во-вторых, он, позвольте сказать, самый свежий, потому что мы действительно внесли туда очень большое количество изменений перед президентскими выборами 2018 года именно для того, чтобы обеспечить доверие граждан к голосованию. И вот на его базе мы как раз предлагаем разработать процедуру общероссийского голосования данных поправок", - сказал Клишас на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции РФ.
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Андрей КлишасКонституция РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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