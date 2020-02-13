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Эвакуированных из Уханя испанцев выпустили из-под карантина
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РИА Новости

Эвакуированных из Уханя испанцев выпустили из-под карантина

15:58 13.02.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / China Daily
МАДРИД, 13 фев – РИА Новости. Около 20 испанцев, которые были эвакуированы в конце января из китайского города Ухань, эпицентра коронавируса, выпущены из больницы после 14-дневного карантина, сообщили представители министерства здравоохранения.
"Люди, которые находились под наблюдением после того, как вернулись на родину из Уханя, закончили период карантина", - заявил на пресс-конференции в Мадриде директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Фернандо Симон. Он добавил, что не имеет смысла продолжать карантин до 24 дней, поскольку для этого нет оснований.
Представитель военного госпиталя им. Гомеса Ульи, где они находились с 31 января, Мария Висента Гарсия добавила, что эти люди "приехали здоровыми и уезжают здоровыми".
Большая часть этих людей уже выразили желание вернуться в Китай, как только это станет возможно.
Девятнадцать граждан Испании, гражданин Польши, живущий в Испании, гражданка Китая, которая замужем за испанцем, прибыли из Уханя 31 января на борту самолета, на котором эвакуировала своих граждан Великобритания. Признаков заболевания у них не было выявлено, однако – в соответствии с протоколами – их поместили под карантин на 14 дней.
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До сих пор в Испании были подтверждены два случая заражения коронавирусом, в обоих оно произошло за пределами страны. В больнице острова Ла-Гомера (Канарские острова) находится немецкий турист, который заразился в Германии, гражданин Великобритании находится в больнице в Пальме-де-Майорка (Балеарские острова), заражение произошло на французском горнолыжном курорте. Их состояние, как ранее сообщили в Минздраве, оценивается как хорошее.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыКитайУханьИспанияВ мире
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