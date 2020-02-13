Эвакуированных из Уханя испанцев выпустили из-под карантина

МАДРИД, 13 фев – РИА Новости. Около 20 испанцев, которые были эвакуированы в конце января из китайского города Около 20 испанцев, которые были эвакуированы в конце января из китайского города Ухань , эпицентра коронавируса , выпущены из больницы после 14-дневного карантина, сообщили представители министерства здравоохранения.

"Люди, которые находились под наблюдением после того, как вернулись на родину из Уханя, закончили период карантина", - заявил на пресс-конференции в Мадриде директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Фернандо Симон. Он добавил, что не имеет смысла продолжать карантин до 24 дней, поскольку для этого нет оснований.

Представитель военного госпиталя им. Гомеса Ульи, где они находились с 31 января, Мария Висента Гарсия добавила, что эти люди "приехали здоровыми и уезжают здоровыми".

Большая часть этих людей уже выразили желание вернуться в Китай, как только это станет возможно.

Девятнадцать граждан Испании , гражданин Польши, живущий в Испании, гражданка Китая , которая замужем за испанцем, прибыли из Уханя 31 января на борту самолета, на котором эвакуировала своих граждан Великобритания. Признаков заболевания у них не было выявлено, однако – в соответствии с протоколами – их поместили под карантин на 14 дней.

До сих пор в Испании были подтверждены два случая заражения коронавирусом, в обоих оно произошло за пределами страны. В больнице острова Ла-Гомера (Канарские острова) находится немецкий турист, который заразился в Германии, гражданин Великобритании находится в больнице в Пальме-де-Майорка (Балеарские острова), заражение произошло на французском горнолыжном курорте. Их состояние, как ранее сообщили в Минздраве, оценивается как хорошее.