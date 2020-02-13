Путин заявил, что попытки переписать историю вредны

В ходе встречу президента с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ в четверг один из ее участников - сенатор Алексей Пушков - предложил закрепить в преамбуле основного закона статус России как державы-победительницы во Второй мировой войне. По его мнению, это важно, в том числе и с позиций борьбы за историческую правду; парламентарий в связи с этим также обратил внимание на опасность попыток искажения истории войны.