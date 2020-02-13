Путин заявил, что попытки переписать историю вредны

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Попытки переписать историю событий Второй мировой войны вредны и имеют определенный подтекст - они рассчитаны и на завтрашний день, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе встречу президента с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ в четверг один из ее участников - сенатор Алексей Пушков - предложил закрепить в преамбуле основного закона статус России как державы-победительницы во Второй мировой войне. По его мнению, это важно, в том числе и с позиций борьбы за историческую правду; парламентарий в связи с этим также обратил внимание на опасность попыток искажения истории войны.
"Я вашу позицию разделяю, безусловно. Вы не могли этого не заметить, я публично об этом все время говорю: эти попытки переписать историю вредны и, конечно, имеют определенный подтекст - они, как вы правильно сказали, рассчитаны на сегодняшний и на завтрашний день, это очевидный факт", - заявил в ответ Путин.
В продолжение глава государства упомянул, что, например, такое широкое общественное движение как "Бессмертный полк" подтверждает убежденность в том, "как глубоко в сердце нашего народа благодарность победителям и понимание значимости того, что они сделали для будущих поколений". "Мы должны это чаще повторять", - добавил Путин.