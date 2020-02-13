Собянин: задача города – информировать бизнес о мерах поддержки

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Одна из важнейших задач правительства Москвы - как можно шире информировать бизнес о государственных и городских мерах поддержки, сообщил столичный мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети "В контакте".

"Одна из главных задач для столичного департамента предпринимательства - как можно больше рассказывать бизнесу о мерах поддержки. Кроме государственных, у нас много городских программ, которые помогают начать и успешно вести свое дело", - отметил глава города.

Собянин привел результаты свежего опроса ВЦИОМ, проведенного среди столичных предпринимателей. Согласно опросу, сегодня каждый второй предприниматель (52%) знает о московских программах поддержки малого и среднего бизнеса. Это на 7% больше, чем полгода назад. При этом три четверти опрошенных считают, что в Москве легко открыть свое дело, а каждый пятый планирует начать еще один бизнес в течение года.

Ранее во вторник в ходе встречи с предпринимателями премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти лучше работать в сфере информации, чтобы донести до представителей малого и среднего бизнеса "полную и объективную" информацию о разработанных мерах поддержки. По его словам, небольшой бизнес - это основа любой успешной деятельности в экономике, именно за счет малых и средних предпринимателей создаются рабочие места.

"Каждый пятый предприниматель в Москве готов открыть еще один бизнес в течение года — это хороший показатель. Сейчас в столице насчитывается порядка 750 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это более 12% от общего количества субъектов МСП в России, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать развитие бизнеса в столице", - прокомментировал РИА Новости замминистра экономического развития Вадим Живулин.

Живулин напомнил, что в рамках национального проекта в сфере малого и среднего предпринимательства необходимо увеличить число занятых в МСП до 25 миллионов человек. Для этого ведется работа по всем направлениям: запущена программа кредитования малых предприятий по льготной ставке не выше 8,5%, вводятся механизмы поддержки выхода МСП на фондовый рынок, развивается льготный лизинг.

Президент объединения предпринимателей "Опора России" Александр Калинин отметил, что Москва добилась хороших результатов в популяризации предпринимательства, чему способствуют оказываемые бизнесменам меры поддержки.

"То, что о них (мерах поддержки – прим. ред.) знает более половины бизнесменов, подтверждает эффективность работы по информированию жителей столицы. Это важнейшее направление, которое напрямую помогает бизнесу решать повседневные задачи и способствует росту предпринимательской активности", - сказал Калинин.

В минувшем году городской департамент предпринимательства совместно с "Опорой России" уже проводил совместное исследование, по итогам которого выяснилось, что 82% предпринимателей оценивают состояние своего бизнеса как хорошее или среднее. В ближайшее время планируется выяснить, как предприниматели оценивают условия для ведения бизнеса в городе, добавил Калинин.

В свою очередь, основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров отметил, что такой мощной информационной поддержки малого и среднего бизнеса не было в Москве ни 20, ни 10 лет назад.