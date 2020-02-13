Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T15:54+0300
https://ria.ru/20200213/1564662245.html
Собянин: задача города – информировать бизнес о мерах поддержки
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564024798_0:30:3072:1758_1036x0_80_0_0_3da541fc1e90b8adbacfdb967d59a602.jpg
РИА Новости

Собянин: задача города – информировать бизнес о мерах поддержки

15:54 13.02.2020
127
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Одна из важнейших задач правительства Москвы - как можно шире информировать бизнес о государственных и городских мерах поддержки, сообщил столичный мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети "В контакте".
"Одна из главных задач для столичного департамента предпринимательства - как можно больше рассказывать бизнесу о мерах поддержки. Кроме государственных, у нас много городских программ, которые помогают начать и успешно вести свое дело", - отметил глава города.
Собянин привел результаты свежего опроса ВЦИОМ, проведенного среди столичных предпринимателей. Согласно опросу, сегодня каждый второй предприниматель (52%) знает о московских программах поддержки малого и среднего бизнеса. Это на 7% больше, чем полгода назад. При этом три четверти опрошенных считают, что в Москве легко открыть свое дело, а каждый пятый планирует начать еще один бизнес в течение года.
Ранее во вторник в ходе встречи с предпринимателями премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти лучше работать в сфере информации, чтобы донести до представителей малого и среднего бизнеса "полную и объективную" информацию о разработанных мерах поддержки. По его словам, небольшой бизнес - это основа любой успешной деятельности в экономике, именно за счет малых и средних предпринимателей создаются рабочие места.
Небоскребы делового центра Москва-сити
Вчера, 15:19
ВЦИОМ: 76% предпринимателей считают, что открыть бизнес в Москве легко
"Каждый пятый предприниматель в Москве готов открыть еще один бизнес в течение года — это хороший показатель. Сейчас в столице насчитывается порядка 750 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это более 12% от общего количества субъектов МСП в России, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать развитие бизнеса в столице", - прокомментировал РИА Новости замминистра экономического развития Вадим Живулин.
Живулин напомнил, что в рамках национального проекта в сфере малого и среднего предпринимательства необходимо увеличить число занятых в МСП до 25 миллионов человек. Для этого ведется работа по всем направлениям: запущена программа кредитования малых предприятий по льготной ставке не выше 8,5%, вводятся механизмы поддержки выхода МСП на фондовый рынок, развивается льготный лизинг.
Президент объединения предпринимателей "Опора России" Александр Калинин отметил, что Москва добилась хороших результатов в популяризации предпринимательства, чему способствуют оказываемые бизнесменам меры поддержки.
"То, что о них (мерах поддержки – прим. ред.) знает более половины бизнесменов, подтверждает эффективность работы по информированию жителей столицы. Это важнейшее направление, которое напрямую помогает бизнесу решать повседневные задачи и способствует росту предпринимательской активности", - сказал Калинин.
В минувшем году городской департамент предпринимательства совместно с "Опорой России" уже проводил совместное исследование, по итогам которого выяснилось, что 82% предпринимателей оценивают состояние своего бизнеса как хорошее или среднее. В ближайшее время планируется выяснить, как предприниматели оценивают условия для ведения бизнеса в городе, добавил Калинин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Новгородской области Андрей Никитин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Новгородской области
11 февраля, 14:36
Мишустин призвал лучше информировать бизнес о мерах его поддержки
В свою очередь, основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров отметил, что такой мощной информационной поддержки малого и среднего бизнеса не было в Москве ни 20, ни 10 лет назад.
"Я завидую тем, кто начинает бизнес сегодня. Я вижу, как город поддерживает малый и средний бизнес. Наличие поддерживающих программ и средств для реализации бизнес-идей на ранней стадии — все это поможет бизнесу пройти первую фазу роста, когда ты вообще не понимаешь, куда бежать и что делать", - подчеркнул бизнесмен.
020011
Обсудить 0
МоскваЭкономика
Рекомендуем
Небоскребы делового центра Москва-сити
ВЦИОМ: 76% предпринимателей считают, что открыть бизнес в Москве легко
Валокордин и корвалол будут отпускаться в аптеках без рецепта
В ЕР выступили с идеей специальной маркировки лекарств для водителей
Студенты
Стартовала 2-я волна конкурса студработ проекта "Профстажировки 2.0"
Контейнерный терминал
По маршруту "Хуньчунь-Зарубино-Нинбо" перевезут 8 тысяч контейнеров
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина: сделка по Сбербанку не окажет значимого влияния на рубль
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Новгородской области Андрей Никитин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Новгородской области
Мишустин призвал лучше информировать бизнес о мерах его поддержки
Первый вице-премьер Андрей Белоусов
За кураторами нацпроектов могут закрепить персональную ответственность
Молоко
МСП Банк выдал кредит новгородскому заводу молочной продукции
Здание Дома Правительства РФ
Правительство одобрило поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Города России. Воронеж
"Квадра" вложит 450 млн рублей в обновление теплосетей в Воронеже
Отделение Сбербанка
ЦБ ожидает подключения Сбербанка к системе быстрых платежей в марте
Листы с денежными купюрами
Затраты на проекты ТГК-2 по модернизации ТЭС составят 4,4 млрд рублей
Президент РФ Владимир Путин и Владислав Шапша, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области, во время встречи
Путин провел встречу с врио губернатора Калужской области
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума поддержала проект о выводе бизнеса из-под статьи об ОПГ
Министр финансов Антон Силуанов
Силуанов рассказал о повышении прогноза по росту ВВП на 2020 год
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51Посты Турции создают неудобства на трассе Дамаск — Алеппо
05:45Отражение сирийской ПВО удара по Дамаску сняли на видео
05:36Консул рассказал о движении грузов через российско-китайскую границу
04:50Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
04:38Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
04:28В Госдуме оценили идею Зеленского создать "город-сад" для крымчан
04:25Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек
04:13В Хабаровском крае две машины провалились под лед
04:02Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе
03:59Дженнифер Лопес раскритиковали в сети за использование фотошопа
03:55Трамп не уволит генпрокурора, которому мешают работать его твиты
03:51В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе
03:39Крымские татары оценили идею наказывать на Украине за переезд в Крым
03:33Метрополитен в Центральной Америке пройдет под Панамским каналом
03:29Минпросвещения держит на контроле ситуацию с коронавирусом
03:26Алкоголь не спасет от заболевания коронавирусом, заявили в ВОЗ
03:23Врач рассказал об опасности ранней весны
03:20В аргентинской Патагонии обнаружили новый вид плотоядного динозавра
03:16Российский проект по исследованию Солнца подорожал
03:14Сериал о Началовой планируют выпустить к годовщине ее смерти
Лента новостейМолния