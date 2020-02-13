2020-02-13T15:54+0300
2020-02-13T15:54+0300
https://ria.ru/20200213/1564662198.html
"Майор Вихрь": ушел из жизни легендарный разведчик Алексей Ботян
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РИА Новости
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"Майор Вихрь": ушел из жизни легендарный разведчик Алексей Ботян
В Москве на 104-м году жизни умер советский разведчик, Герой Российской Федерации Алексей Ботян. В конце 1944 года его диверсионной группе, работавший в Кракове, удалось помешать планам Адольфа Гитлера уничтожить город.
2020-02-13T15:54+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=68594986&type=mp4
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"Майор Вихрь": ушел из жизни легендарный разведчик Алексей Ботян
В Москве на 104-м году жизни умер советский разведчик, Герой Российской Федерации Алексей Ботян. В конце 1944 года его диверсионной группе, работавший в Кракове, удалось помешать планам Адольфа Гитлера уничтожить город.
Разведчикам удалось обнаружить и 18 января 1945 года уничтожить в Ягеллонском замке склад взрывчатки, предназначенной оккупантами для минирования культурных памятников Кракова, Рожновской плотины и мостов через реку Дунаец.
Эти события легли в основу романа советского писателя Юлиана Семенова "Майор Вихрь", в 1967 году экранизированный режиссером Евгением Ташковым.