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"Майор Вихрь": ушел из жизни легендарный разведчик Алексей Ботян
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РИА Новости
"Майор Вихрь": ушел из жизни легендарный разведчик Алексей Ботян
В Москве на 104-м году жизни умер советский разведчик, Герой Российской Федерации Алексей Ботян. В конце 1944 года его диверсионной группе, работавший в Кракове, удалось помешать планам Адольфа Гитлера уничтожить город.
2020-02-13T15:54+0300
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"Майор Вихрь": ушел из жизни легендарный разведчик Алексей Ботян

15:54 13.02.2020
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В Москве на 104-м году жизни умер советский разведчик, Герой Российской Федерации Алексей Ботян. В конце 1944 года его диверсионной группе, работавший в Кракове, удалось помешать планам Адольфа Гитлера уничтожить город.
Разведчикам удалось обнаружить и 18 января 1945 года уничтожить в Ягеллонском замке склад взрывчатки, предназначенной оккупантами для минирования культурных памятников Кракова, Рожновской плотины и мостов через реку Дунаец.
Эти события легли в основу романа советского писателя Юлиана Семенова "Майор Вихрь", в 1967 году экранизированный режиссером Евгением Ташковым.
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Алексей БотянВторая мировая война (1939-1945)КраковВидео
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