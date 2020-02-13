"Майор Вихрь": ушел из жизни легендарный разведчик Алексей Ботян

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В Москве на 104-м году жизни умер советский разведчик, Герой Российской Федерации Алексей Ботян. В конце 1944 года его диверсионной группе, работавший в Кракове, удалось помешать планам Адольфа Гитлера уничтожить город.