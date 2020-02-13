Поправки в Конституцию должны одобрить россияне, напомнил Путин

"Для меня важно не как, там, в каких статьях что будет написано, для меня важно, чтобы этот закон о поправках в конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования. Чтобы это был реальный плебисцит, и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в закон основной", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

"А как вы там напишете, куда чего поставить и где там какой указ подписать – это уже дело техники. Но, по сути, важно, чтобы именно граждане Российской Федерации, придя на голосование, зафиксировали свое авторство этого закона. Вот, как люди скажут, так и будет. Если люди в ходе голосования, подтвердят, что они поддерживают это, значит, закон вступает в силу и поправки в конституцию вносятся. Если не подтвердят, то поправки в конституцию внесены не будут", - подчеркнул Путин.