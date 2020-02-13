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2020-02-13T16:50+0300
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Путин заявил о необходимости закрепить индексацию пенсий в Конституции
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РИА Новости

Путин заявил о необходимости закрепить индексацию пенсий в Конституции

15:52 13.02.2020 (обновлено: 16:50 13.02.2020)
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НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. В Конституции надо обязательно прописать положение об индексации пенсий, чтобы не было никакой лазейки этого не делать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается индексации пенсий, то думаю, что в Конституции, безусловно, об этом нужно сказать", - сказал глава государства на встрече с членами рабочей группы по изменению конституции.
Зафиксировать в Конституции индексацию пенсий необходимо, чтобы "не было никакой лазейки этого не сделать вообще", подчеркнул Путин.
Председатель Федерации независимых профсоюзов РФ М. Шмаков
29 января, 14:38
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Конституция РФВладимир ПутинОбщество
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