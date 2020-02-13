Путин заявил о необходимости закрепить индексацию пенсий в Конституции

НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. В Конституции надо обязательно прописать положение об индексации пенсий, чтобы не было никакой лазейки этого не делать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается индексации пенсий, то думаю, что в Конституции, безусловно, об этом нужно сказать", - сказал глава государства на встрече с членами рабочей группы по изменению конституции.
Зафиксировать в Конституции индексацию пенсий необходимо, чтобы "не было никакой лазейки этого не сделать вообще", подчеркнул Путин.