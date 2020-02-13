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Новым министром финансов Великобритании назначили Риши Сунака
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РИА Новости

Новым министром финансов Великобритании назначили Риши Сунака

15:46 13.02.2020
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© REUTERS / Toby MelvilleРиши Сунак у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне
Риши Сунак у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне
© REUTERS / Toby Melville
ЛОНДОН, 13 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Министром финансов Великобритании назначен Риши Сунак вместо подавшего в отставку Саджида Джавида, говорится в заявлении офиса премьер-министра Великобритании.
"Королева с радостью одобрила назначение члена парламента Риши Сунака на пост канцлера", - говорится в сообщении.
39-летний Риши Сунак, являющийся выпускником Оксфордского университета, впервые был избран в парламент в 2015 году от Консервативной партии. Министр является сторонником Brexit.
На посту министра финансов он сменит Джавида, который в четверг подал в отставку в рамках перестановок в британском правительстве.
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