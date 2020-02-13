В Челябинске завели дело после драки водителя такси с пассажиром

ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после конфликта, который закончился дракой, между водителем и пассажиром такси в Челябинске, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре городского управления МВД России.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, подписчица рассказала, что в такси ехала ее беременная подруга, муж подруги и еще две девушки. Когда девушки попросили довезти их еще до другого адреса, таксист отказал в грубой форме, после чего выгнал из машины. Беременная женщина и ее муж также попросили таксиста довезти девушек, на что тоже получили отказ. После таксист начал оскорблять беременную женщину нецензурными словами, муж за нее заступился, и началась драка. На опубликованных в соцсети кадрах видно, как двое мужчин избивают лежащего на земле человека, пиная его ногами, и толкают девушек.
"Отделом полиции "Тракторозаводский" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью), по которой предусмотрено максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет", - сказала собеседница агентства.
В полиции пояснили, что инцидент произошел в ночь на 11 февраля в садах в Тракторозаводском районе Челябинска. Пассажиры были с признаками алкогольного опьянения, добавили в пресс-центре, пояснив, что конфликт произошел между водителем такси 1995 года рождения, ранее не судимым, и потерпевшим, пассажиром такси 1986 года рождения.