В Челябинске завели дело после драки водителя такси с пассажиром

"Отделом полиции "Тракторозаводский" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью), по которой предусмотрено максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет", - сказала собеседница агентства.

В полиции пояснили, что инцидент произошел в ночь на 11 февраля в садах в Тракторозаводском районе Челябинска. Пассажиры были с признаками алкогольного опьянения, добавили в пресс-центре, пояснив, что конфликт произошел между водителем такси 1995 года рождения, ранее не судимым, и потерпевшим, пассажиром такси 1986 года рождения.