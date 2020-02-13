Путин заявил, что второе чтение по поправкам в Госдуме можно отложить

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации

НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Второе чтение законопроекта о поправках в Второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию можно отложить для того, чтобы рассмотреть все предложенные поправки, однако затягивать не стоит, заявил президент Владимир Путин

Ранее Совет Думы до 14 февраля продлил срок подачи поправок в законопроект об изменении конституции. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также не исключил, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции РФ снова может быть продлен и после 14 февраля.

"Нас же ничего не лимитирует. Мы никуда не спешим, поэтому второе чтение можно немножко отложить попросить коллег. Затягивать не нужно просто бесконечно, чтобы это не носило как перманентный характер непрекращающийся", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по внесению поправок.