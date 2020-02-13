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2020-02-13T15:59+0300
https://ria.ru/20200213/1564661604.html
Путин заявил, что второе чтение по поправкам в Госдуме можно отложить
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РИА Новости

Путин заявил, что второе чтение по поправкам в Госдуме можно отложить

15:59 13.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию можно отложить для того, чтобы рассмотреть все предложенные поправки, однако затягивать не стоит, заявил президент Владимир Путин.
Ранее Совет Думы до 14 февраля продлил срок подачи поправок в законопроект об изменении конституции. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также не исключил, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции РФ снова может быть продлен и после 14 февраля.
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"Нас же ничего не лимитирует. Мы никуда не спешим, поэтому второе чтение можно немножко отложить попросить коллег. Затягивать не нужно просто бесконечно, чтобы это не носило как перманентный характер непрекращающийся", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по внесению поправок.
Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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