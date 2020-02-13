Поправки в Конституцию затронут около 50 законодательных актов

НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Порядка 50 законодательных актов придется изменить при принятии поправки в Конституцию РФ, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению конституции Павел Крашенинников.
"После вступления в силу поправок в конституцию рабочая группа готова участвовать в подготовке законодательного плана, обеспечивающего реализацию положений в конституции. При внесении ваших поправок в конституцию уже указано на необходимость изменения целого ряда законов. Мы полагаем, что потребуется изменение более чем 50 законодательных актов", - сказал Крашенинников на встрече рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.