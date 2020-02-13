В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 58 человек

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Власти Власти Сингапура подтвердили еще восемь случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV , общее число заболевших достигло 58, сообщает министерство здравоохранения страны.

"По данным на 12.00 13 февраля, министерство здравоохранения подтвердило еще восемь случаев заражения COVID-19 в Сингапуре, все они связаны с предыдущими случаями", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"На сегодняшней день... 15 человек полностью выздоровели и были выписаны из больницы", - сообщает министерство. Еще 43 человека остаются в больницах.