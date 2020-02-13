В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 58 человек

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Власти Сингапура подтвердили еще восемь случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, общее число заболевших достигло 58, сообщает министерство здравоохранения страны.
"По данным на 12.00 13 февраля, министерство здравоохранения подтвердило еще восемь случаев заражения COVID-19 в Сингапуре, все они связаны с предыдущими случаями", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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"На сегодняшней день... 15 человек полностью выздоровели и были выписаны из больницы", - сообщает министерство. Еще 43 человека остаются в больницах.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.