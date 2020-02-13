В Сети появилась песня из неизданного альбома Виктора Цоя

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Звукозаписывающий лейбл Mashina Records представил сингл "Ты мог быть героем" из неизданного альбома рок-группы "Кино".
Рабочее название релиза "Любовь — это не шутка". Музыканты сделали запись в 1986 году.
Как такового альбома с таким названием в дискографии группы "Кино" раньше не было, и записи эти распространялись либо в виде бонусов, либо в виде фрагментов на таких дисках, как "Неизданные песни".
Mashina Records полностью опубликует альбом в мае.
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