Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-13T16:15+0300
https://ria.ru/20200213/1564661419.html
В Сети появилась песня из неизданного альбома Виктора Цоя
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564661172_0:21:825:485_1036x0_80_0_0_c41b174c5c73777e5aae0c8dfb7d1234.png
РИА Новости

В Сети появилась песня из неизданного альбома Виктора Цоя

15:41 13.02.2020 (обновлено: 16:15 13.02.2020)
8358
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Звукозаписывающий лейбл Mashina Records представил сингл "Ты мог быть героем" из неизданного альбома рок-группы "Кино".
Рабочее название релиза "Любовь — это не шутка". Музыканты сделали запись в 1986 году.

Как такового альбома с таким названием в дискографии группы "Кино" раньше не было, и записи эти распространялись либо в виде бонусов, либо в виде фрагментов на таких дисках, как "Неизданные песни".

Максим Кондрашов
издатель
Mashina Records полностью опубликует альбом в мае.
Группа Кино выпустила новый клип на песню Троллейбус
27 декабря 2019, 17:33Культура
Группа "Кино" выпустила новый клип на песню "Троллейбус"
6964319
Обсудить 1
КультураГруппа "Кино"Новости культурыВиктор ЦойКультура - Видео
Рекомендуем
Телеведущий Павел Воля и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США
Уральские пельмени
Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Прохожие на улице Москвы
Синоптики пообещали новые погодные рекорды в России
Производство автомобилей Renault
Опубликованы "шпионские" фото нового Renault Logan
Знак такси на автомобиле
Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
Цех КБП
США ввели санкции против трех российских организаций
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
ВТБ откажется от пластика при производстве банковских карт
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон признал новое российское оружие угрозой своей ядерной триаде
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Путин поддержал идею сделать день голосования по Конституции выходным
В Аргентине проходят массовые акции протеста против выделения кредита МВФ
Первый пошел: Аргентина отказалась платить по кредитам МВФ
Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов
Турчинов рассказал, как США отказались помочь Украине
Рабочие проводят дезинфекцию офиса в Шанхае
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей землян
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар
СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51Посты Турции создают неудобства на трассе Дамаск — Алеппо
05:45Отражение сирийской ПВО удара по Дамаску сняли на видео
05:36Консул рассказал о движении грузов через российско-китайскую границу
04:50Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
04:38Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
04:28В Госдуме оценили идею Зеленского создать "город-сад" для крымчан
04:25Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек
04:13В Хабаровском крае две машины провалились под лед
04:02Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе
03:59Дженнифер Лопес раскритиковали в сети за использование фотошопа
03:55Трамп не уволит генпрокурора, которому мешают работать его твиты
03:51В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе
03:39Крымские татары оценили идею наказывать на Украине за переезд в Крым
03:33Метрополитен в Центральной Америке пройдет под Панамским каналом
03:29Минпросвещения держит на контроле ситуацию с коронавирусом
03:26Алкоголь не спасет от заболевания коронавирусом, заявили в ВОЗ
03:23Врач рассказал об опасности ранней весны
03:20В аргентинской Патагонии обнаружили новый вид плотоядного динозавра
03:16Российский проект по исследованию Солнца подорожал
03:14Сериал о Началовой планируют выпустить к годовщине ее смерти
Лента новостейМолния