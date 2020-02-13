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Путин поддержал идею сделать день голосования по Конституции выходным
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РИА Новости

Путин поддержал идею сделать день голосования по Конституции выходным

15:41 13.02.2020 (обновлено: 16:43 13.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с идеей рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, что ЦИК должен провести общероссийское голосование, а день голосования должен быть выходным.
"Что касается дня голосования и тех, кто должен организовать, я с вами полностью согласен, конечно, это кроме ЦИКа никто не сделает, поэтому я распоряжение подпишу", - сказал Путин на встрече с членами рабочей группы.
Он также согласился с идеей провести голосование в рабочий день.

"В рабочий день - это правильно, объявив его выходным, но только - я особое внимание правительства на это обращу - чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников: или первомайских, или новогодних", - сказал президент.

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Популярные комментарии
ох, как же "верховному правителю" жизненно необходимо усидеть на троне до конца пожизненно...царствовать вечно хочет...нате вам очередную обглоданную косточку с барского стола
13 февраля, 16:15
Aleksandr Asann
51200115
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