В Перми при вспышке горючего на вертолетном заводе пострадал человек

УФА, 13 фев – РИА Новости. Один человек пострадал при вспышке горючего вещества на территории завода "Редуктор-ПМ" (входит в состав "Вертолетов России") в Перми, сообщили РИА Новости в минздраве и ГУ МЧС по Пермскому краю.
По данным ГУМЧС, в четверг "произошла вспышка горючего вещества на территории предприятия "Редуктор-ПМ" в Перми". "Подробности инцидента уточняются, сообщим чуть позже", - сказали РИА Новости в ведомстве.
По данным минздрава Пермского края, есть пострадавший. "Пострадал один человек, в данный момент его госпитализируют", - заметили в ведомстве.
По данным компании "Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы" (сокращенное название "Редуктор-ПМ"), предприятие создано на основе отдельного редукторного производства пермского моторостроительного холдинга "Пермские моторы" в 1995 году. "Редуктор-ПМ" – одно из крупнейших в России предприятий, специализирующихся на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий. Предприятие выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий вертолетов серии Ми-8, Ми-26, Ми-28 "Ночной охотник" и "Ансат".