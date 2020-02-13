В Перми при вспышке горючего на вертолетном заводе пострадал человек

УФА, 13 фев – РИА Новости. Один человек пострадал при вспышке горючего вещества на территории завода "Редуктор-ПМ" (входит в состав Один человек пострадал при вспышке горючего вещества на территории завода "Редуктор-ПМ" (входит в состав "Вертолетов России" ) в Перми , сообщили РИА Новости в минздраве и ГУ МЧС по Пермскому краю.

По данным ГУМЧС, в четверг "произошла вспышка горючего вещества на территории предприятия "Редуктор-ПМ" в Перми". "Подробности инцидента уточняются, сообщим чуть позже", - сказали РИА Новости в ведомстве.

По данным минздрава Пермского края, есть пострадавший. "Пострадал один человек, в данный момент его госпитализируют", - заметили в ведомстве.