Путин отметил необходимость закрепить соцгарантии в Конституции

"Некоторые вещи в 1993 году невозможно было закрепить в законе - не только в Конституции, в основном законе, а вообще ни в одном законе, потому что этого не было просто - не было такого распространения интернета, еще много всего не было... Мы не могли тогда и социальные гарантии, прошу прощения за тавтологию, гарантировать", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.