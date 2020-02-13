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Путин отметил необходимость закрепить соцгарантии в Конституции
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РИА Новости

Путин отметил необходимость закрепить соцгарантии в Конституции

15:39 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас российские власти имеют возможность закрепить в Конституции социальные гарантии, и это нужно сделать.
"Некоторые вещи в 1993 году невозможно было закрепить в законе - не только в Конституции, в основном законе, а вообще ни в одном законе, потому что этого не было просто - не было такого распространения интернета, еще много всего не было... Мы не могли тогда и социальные гарантии, прошу прощения за тавтологию, гарантировать", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Он пояснил, что в то время на законодательные инициативы подобного рода финансирование было найти непросто, и добавил, что сейчас у российских властей такая возможность есть.
"Сейчас у нас экономика в другом состоянии, мы можем, а если можем, значит должны это сделать", - заявил Путин.
Конституция Российской Федерации
11 февраля, 11:15
В рабочей группе предложили отразить в Конституции нацпроекты
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