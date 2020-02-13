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Путин назвал количество поступивших поправок серьезным вызовом
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РИА Новости

Путин назвал количество поступивших поправок серьезным вызовом

15:36 13.02.2020 (обновлено: 15:41 13.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. 13 февраля 2020
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. 13 февраля 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. 13 февраля 2020
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уже поступило свыше 500 проектов поправок в конституцию, это серьезный вызов.
"Понимаю, что начав ее (работу над поправками в конституцию - ред.), вы почувствовали, насколько люди активно реагируют, да и количество поправок, их уже по-моему поступило, проектов поправок, свыше пятисот", - сказал Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию.
Президент добавил, что это серьезный вызов.
Конституция Российской Федерации. 1993 год
15 января, 15:11
Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации
16420017
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Конституция РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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