Путин назвал количество поступивших поправок серьезным вызовом

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уже поступило свыше 500 проектов поправок в конституцию, это серьезный вызов.
"Понимаю, что начав ее (работу над поправками в конституцию - ред.), вы почувствовали, насколько люди активно реагируют, да и количество поправок, их уже по-моему поступило, проектов поправок, свыше пятисот", - сказал Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию.
Президент добавил, что это серьезный вызов.
15 января, 15:11Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации