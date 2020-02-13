Путин назвал количество поступивших поправок серьезным вызовом

"Понимаю, что начав ее (работу над поправками в конституцию - ред.), вы почувствовали, насколько люди активно реагируют, да и количество поправок, их уже по-моему поступило, проектов поправок, свыше пятисот", - сказал Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию.