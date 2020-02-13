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Мадрид приветствует переговоры с Лондоном о Гибралтаре после Brexit
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РИА Новости

Мадрид приветствует переговоры с Лондоном о Гибралтаре после Brexit

15:36 13.02.2020
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© РИА Новости / Елена ШестернинаВид Гибралтара
Вид Гибралтара
© РИА Новости / Елена Шестернина
Вид Гибралтара. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мадрид приветствует возможность переговоров с Лондоном о Гибралтаре после выхода Великобритании из ЕС, заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя в интервью изданию Financial Times.
"У нас есть невероятная возможность исправить ряд вещей, что нам не удавалось сделать за последние 300 лет. В конце концов, какое бы соглашение мы не заключали ... они должны принести пользу Гибралтару и нам", - цитирует издание министра.
По мнению Гонсалес, подписанные недавно соглашения по таким вопросам, как налоги и борьба с контрабандой, сейчас намного важнее, чем традиционные концепции суверенитета.
"Мы живем в 21 веке; то, чего мы добились благодаря налоговому соглашению, гораздо важнее для нашего суверенитета, чем может показаться. Никто не хочет иметь границу с зоной недобросовестной конкуренции", - подчеркнула Гонсалес.
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Территориальный спор по поводу Гибралтара между Испанией и Великобританией продолжается более 300 лет. В ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, около 99% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара. Испания, считающая Гибралтар своей территорией, предлагала Великобритании установить над Гибралтаром "совместный суверенитет". Со временем, как считает Мадрид, должен быть восстановлен испанский суверенитет над этой территорией.
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Аранча Гонсалес ЛайяBrexitВеликобританияГибралтарИспания
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