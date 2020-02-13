Мадрид приветствует переговоры с Лондоном о Гибралтаре после Brexit

По мнению Гонсалес, подписанные недавно соглашения по таким вопросам, как налоги и борьба с контрабандой, сейчас намного важнее, чем традиционные концепции суверенитета.

"Мы живем в 21 веке; то, чего мы добились благодаря налоговому соглашению, гораздо важнее для нашего суверенитета, чем может показаться. Никто не хочет иметь границу с зоной недобросовестной конкуренции", - подчеркнула Гонсалес.