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"Сколково" не имело соглашений с Гарвардом и Йелем, заявили в фонде
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РИА Новости

"Сколково" не имело соглашений с Гарвардом и Йелем, заявили в фонде

15:33 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВ здании "Гиперкуб" на территории инновационного центра "Сколково" в Московской области
В здании Гиперкуб на территории инновационного центра Сколково в Московской области
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В здании "Гиперкуб" на территории инновационного центра "Сколково" в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Фонд "Сколково" никогда не имело соглашений и договоров с Гарвардом и Йелем, информация о контактах фонда с этими вузами недостоверна, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
Ранее сообщалось, что министерство образования США начало расследование в отношении Гарвардского и Йельского университетов из-за того, что те не предоставили информацию о подарках от иностранных государств и контрактах с ними.
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В заявлении министерства отмечается, что Йельский университет не сообщил об иностранных подарках и контрактах на сумму в, по меньшей мере, 375 миллионов долларов. От Гарвардского университета ведомство потребовало предоставить данные "о подарках и контрактах от Китая, Катара, России, Саудовской Аравии и Ирана". В частности, ведомство хочет получить информацию о контактах с фондом "Сколково", "Лабораторией Касперского" и компанией Huawei.
"Данная информация является недостоверной. У фонда "Сколково" никогда не было ни договоров, ни соглашений с этими университетами", - сообщил представитель фонда.
Гарвардский университет
Вчера, 05:36
В США начали расследование против Гарварда и Йеля
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Йельский университетГарвардский университетСколковоРоссия
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