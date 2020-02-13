"Сколково" не имело соглашений с Гарвардом и Йелем, заявили в фонде

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Фонд "Сколково" никогда не имело соглашений и договоров с Гарвардом и Йелем, информация о контактах фонда с этими вузами недостоверна, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
Ранее сообщалось, что министерство образования США начало расследование в отношении Гарвардского и Йельского университетов из-за того, что те не предоставили информацию о подарках от иностранных государств и контрактах с ними.
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В заявлении министерства отмечается, что Йельский университет не сообщил об иностранных подарках и контрактах на сумму в, по меньшей мере, 375 миллионов долларов. От Гарвардского университета ведомство потребовало предоставить данные "о подарках и контрактах от Китая, Катара, России, Саудовской Аравии и Ирана". В частности, ведомство хочет получить информацию о контактах с фондом "Сколково", "Лабораторией Касперского" и компанией Huawei.
"Данная информация является недостоверной. У фонда "Сколково" никогда не было ни договоров, ни соглашений с этими университетами", - сообщил представитель фонда.