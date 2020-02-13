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Владимир Путин во время церемонии инаугурации
Владимир Путин. 20
2020-02-13T15:31+0300
https://ria.ru/20200213/1564660804.html
Кремль опубликовал заключительную часть архивных фотографий Путина
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564660527_0:0:3134:1764_1036x0_80_0_0_337f78c78ea9da35cf3c2dce06ed6714.jpg
РИА Новости

Кремль опубликовал заключительную часть архивных фотографий Путина

15:31 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД РФ по городу Москве
Президент РФ Владимир Путин во время посещения 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД РФ по городу Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД РФ по городу Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Заключительная часть архивных фотографий и видеоматериалов, рассказывающая о работе президента России Владимира Путина с 2015 по 2019 годы, опубликована на президентском сайте 20.kremlin.ru.
© Фото : Пресс-служба президента РФПрезидент России Владимир Путин выступает на торжественном вечере в МХТ им. Чехова, посвященном открытию Года литературы в России. 2015 год
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном вечере в МХТ им. Чехова, посвященном открытию Года литературы в России. 2015 год
© Фото : Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном вечере в МХТ им. Чехова, посвященном открытию Года литературы в России. 2015 год
"Путин. 20 лет" – это альбом, состоящий из архивных фотографий и видеозаписей, в основном личных фотографов и операторов. В него вошли избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина президентом и главой правительства РФ.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин производит традиционный полуденный выстрел из пушки во время прогулки по Петропавловской крепости
Президент РФ Владимир Путин производит традиционный полуденный выстрел из пушки во время прогулки по Петропавловской крепости
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин производит традиционный полуденный выстрел из пушки во время прогулки по Петропавловской крепости
Среди опубликованных материалов - открытие автомобильного моста в Крыму, встреча с лидером КНДР, посещение пострадавшего от паводка Тулуна, отпускные фотографии, выступления на форумах.
© Фото : Пресс-служба президента РФВладимир Путин на Московском фестивале "Книги России". 25 - 28 июня 2015
Владимир Путин на Московском фестивале Книги России. 25 - 28 июня 2015
© Фото : Пресс-служба президента РФ
Владимир Путин на Московском фестивале "Книги России". 25 - 28 июня 2015
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Владимир Путин. 20Владимир ПутинРоссияОбщество
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