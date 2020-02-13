Кремль опубликовал заключительную часть архивных фотографий Путина

Президент России Владимир Путин выступает на торжественном вечере в МХТ им. Чехова, посвященном открытию Года литературы в России. 2015 год

Президент России Владимир Путин выступает на торжественном вечере в МХТ им. Чехова, посвященном открытию Года литературы в России. 2015 год

"Путин. 20 лет" – это альбом, состоящий из архивных фотографий и видеозаписей, в основном личных фотографов и операторов. В него вошли избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина президентом и главой правительства РФ.