Кремль опубликовал заключительную часть архивных фотографий Путина

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Заключительная часть архивных фотографий и видеоматериалов, рассказывающая о работе президента России Владимира Путина с 2015 по 2019 годы, опубликована на президентском сайте 20.kremlin.ru.
© Фото : Пресс-служба президента РФПрезидент России Владимир Путин выступает на торжественном вечере в МХТ им. Чехова, посвященном открытию Года литературы в России. 2015 год
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном вечере в МХТ им. Чехова, посвященном открытию Года литературы в России. 2015 год
"Путин. 20 лет" – это альбом, состоящий из архивных фотографий и видеозаписей, в основном личных фотографов и операторов. В него вошли избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина президентом и главой правительства РФ.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин производит традиционный полуденный выстрел из пушки во время прогулки по Петропавловской крепости
Президент РФ Владимир Путин производит традиционный полуденный выстрел из пушки во время прогулки по Петропавловской крепости
Среди опубликованных материалов - открытие автомобильного моста в Крыму, встреча с лидером КНДР, посещение пострадавшего от паводка Тулуна, отпускные фотографии, выступления на форумах.
© Фото : Пресс-служба президента РФВладимир Путин на Московском фестивале "Книги России". 25 - 28 июня 2015
Владимир Путин на Московском фестивале "Книги России". 25 - 28 июня 2015