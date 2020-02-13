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Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
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РИА Новости

Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека

15:29 13.02.2020
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© Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи Тюменской областной клинической больницы №1
Автомобиль скорой помощи Тюменской областной клинической больницы №1
© Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
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Автомобиль скорой помощи Тюменской областной клинической больницы №1. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Еще один пациент госпитализирован в инфекционную больницу из реабилитационного центра "Градостроитель" под Тюменью, куда помещены граждане из Китая для прохождения карантина по коронавирусу, сообщила журналистам директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.
Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Все они изолированы на 14 дней, заболевания ни у кого из них не выявили. В ходе нахождения в центре трое пациентов были госпитализированы в инфекционную больницу по причинам, не связанным с коронавирусной инфекцией.
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"Сейчас в "Градостроителе" у нас находится 140 пациентов. Накануне мы одного из пациентов перевели в инфекционную больницу с симптомами, которые потребовали его дополнительного обследования. Они никак не связаны с коронавирусной инфекцией. Его осматривают специалисты, проводятся обследования необходимые. На сегодняшний день все у него хорошо, температура нормальная, симптомы никакие не беспокоят. Таким образом, 140 человек у нас в "Градостроителе" и четверо находятся в инфекционной больнице", - сказала Куликова.
Власти Китая 31 декабря проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны, в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, превысило 59,8 тысячи человек, из них больше 1,36 тысячи скончались. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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