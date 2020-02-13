Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Еще один пациент госпитализирован в инфекционную больницу из реабилитационного центра "Градостроитель" под Еще один пациент госпитализирован в инфекционную больницу из реабилитационного центра "Градостроитель" под Тюменью , куда помещены граждане из Китая для прохождения карантина по коронавирусу , сообщила журналистам директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Все они изолированы на 14 дней, заболевания ни у кого из них не выявили. В ходе нахождения в центре трое пациентов были госпитализированы в инфекционную больницу по причинам, не связанным с коронавирусной инфекцией.

"Сейчас в "Градостроителе" у нас находится 140 пациентов. Накануне мы одного из пациентов перевели в инфекционную больницу с симптомами, которые потребовали его дополнительного обследования. Они никак не связаны с коронавирусной инфекцией. Его осматривают специалисты, проводятся обследования необходимые. На сегодняшний день все у него хорошо, температура нормальная, симптомы никакие не беспокоят. Таким образом, 140 человек у нас в "Градостроителе" и четверо находятся в инфекционной больнице", - сказала Куликова.