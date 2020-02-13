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В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек
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РИА Новости

В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек

15:28 13.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Три маршрутных автобуса столкнулись в четверг в центре Иваново, в результате чего госпитализирован водитель одного из них, сообщает управление МВД по региону.
ДТП произошло в 11.05 на проспекте Ленина.
"По предварительным данным, 41-летний мужчина, управляя пассажирским автобусом ПАЗ (маршрут №7, в салоне автобуса находилось четыре пассажира и один кондуктор), совершил наезд на стоящий впереди микроавтобус Ford Transit (маршрут №36) под управлением 30-летнего водителя", - говорится в сообщении.
По данным полиции, от удара Ford Transit въехал в стоящий впереди пассажирский автобус ПАЗ маршрута №15/4, в салоне автобуса находились шесть пассажиров, под управлением 50-летнего мужчины.
"В результате ДТП водитель Ford Transit с травмами доставлен в 7 городскую больницу", - информирует полиция.
По факту ДТП проводится проверка.
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