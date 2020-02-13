В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек

ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Три маршрутных автобуса столкнулись в четверг в центре Три маршрутных автобуса столкнулись в четверг в центре Иваново , в результате чего госпитализирован водитель одного из них, сообщает управление МВД по региону.

ДТП произошло в 11.05 на проспекте Ленина.

"По предварительным данным, 41-летний мужчина, управляя пассажирским автобусом ПАЗ (маршрут №7, в салоне автобуса находилось четыре пассажира и один кондуктор), совершил наезд на стоящий впереди микроавтобус Ford Transit (маршрут №36) под управлением 30-летнего водителя", - говорится в сообщении.

По данным полиции, от удара Ford Transit въехал в стоящий впереди пассажирский автобус ПАЗ маршрута №15/4, в салоне автобуса находились шесть пассажиров, под управлением 50-летнего мужчины.

"В результате ДТП водитель Ford Transit с травмами доставлен в 7 городскую больницу", - информирует полиция.