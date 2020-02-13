ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правозащитный центр Правозащитный центр "Единой России" проводит консультации с министерством здравоохранения по уточнению формулировок, которые будут предложены для изменения правил медицинского освидетельствования водителей, заявил сопредседатель Правозащитного центра "Единой России" Михаил Старшинов.

Ранее в правозащитном центре "Единой России" специалисты выступили с инициативой о том, что нужно выявлять у водителей клинические признаки опьянения, а не смотреть, сколько веществ находится в организме человека. Предлагается также определить минимально допустимый уровень содержания лекарственных средств в организме водителя. Соответствующие предложения были выдвинуты во время обсуждения в правозащитном центре партии.

"Мы в процессе переговоров, в первую очередь, с министерством здравоохранения. Как только мы придем к понятной формулировке, так либо министерство здравоохранения это подзаконным актом отрегулирует. Если это не будет получаться, будем искать законодательную возможность это отрегулировать", - пояснил Старшинов журналистам.