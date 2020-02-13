СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Следователи в Москве проверяют информацию СМИ о том, что в одном из следственных изоляторов заключенные отравились наркотиками, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Отмечается, что ранее в интернете появилась информация о том, что в следственном изоляторе на северо-востоке Москвы шесть заключенных отравились наркотическим веществом.
"По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве организовано проведение доследственной проверки информации о возможном отравлении следственно-арестованных, размещенной в средствах массовой информации", - сказала Иванова.
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