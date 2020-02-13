В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Газпром" продолжает обсуждать с Китаем и западный маршрут ("Сила Сибири-2"), и поставки с Дальнего Востока, но из-за коронавируса пока эти переговоры приостановлены, заявила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.
"Переговоры по первому проекту "Силе Сибири" велись порядка 10-15 лет, у этих переговоров были самые разные фазы… Тем не менее, мы продолжаем обсуждать и западный маршрут, и продолжаем обсуждать возможные поставки с Дальнего Востока России. На сегодняшний день, конечно, эти переговоры по объективным причинам приостановлены до момента, когда необходимые меры будут предприняты правительством по решению проблемы коронавируса", - сказала Бурмистрова в ходе Дня инвестора "Газпрома".
По ее словам, "Газпром" отмечает потребности Китая в газе, российский трубопроводный газ начинает составлять активную конкуренцию СПГ, который поступает в страну.
"Газпром" и китайская CNPC подписали соглашение о поставках газа в Китай по западному маршруту ("Сила Сибири-2") в 2015 году, оно предусматривает создание новой трубопроводной системы в уже существующем транспортном коридоре от Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы.
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