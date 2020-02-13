В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"

"Переговоры по первому проекту "Силе Сибири" велись порядка 10-15 лет, у этих переговоров были самые разные фазы… Тем не менее, мы продолжаем обсуждать и западный маршрут, и продолжаем обсуждать возможные поставки с Дальнего Востока России. На сегодняшний день, конечно, эти переговоры по объективным причинам приостановлены до момента, когда необходимые меры будут предприняты правительством по решению проблемы коронавируса", - сказала Бурмистрова в ходе Дня инвестора "Газпрома".