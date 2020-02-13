Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию

"Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую. Но при этом, конечно... не выхолостить то, что было создано большим, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот, ответить на вызовы времени, сегодняшнего дня", - сказал он.