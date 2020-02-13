Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о работе над поправками в Конституцию, заявил, что важно не выхолостить в ней то, что есть, и ответить на вызовы сегодняшнего времени.
"Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую. Но при этом, конечно... не выхолостить то, что было создано большим, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот, ответить на вызовы времени, сегодняшнего дня", - сказал он.
15 января, 15:11Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации