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Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию
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РИА Новости

Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию

15:19 13.02.2020 (обновлено: 17:04 13.02.2020)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о работе над поправками в Конституцию, заявил, что важно не выхолостить в ней то, что есть, и ответить на вызовы сегодняшнего времени.
"Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую. Но при этом, конечно... не выхолостить то, что было создано большим, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот, ответить на вызовы времени, сегодняшнего дня", - сказал он.
Конституция Российской Федерации. 1993 год
15 января, 15:11
Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации
12201421
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Конституция РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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