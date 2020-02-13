В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса

ТОКИО, 13 фев - РИА Новости. Первый смертный случай от нового Первый смертный случай от нового коронавируса подтвержден в Японии . Как заявил министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като, скончалась 80-летняя женщина в префектуре Канагава.

Всего в Японии более 200 человек заразились коронавирусом, который вызывает опасную форму пневмонии. В основном, это пассажиры и члены экипажа находящегося в Японии круизного судна Diamond Princess. На его борту находятся более 3500 человек, в том числе 24 россиянина. О заражении российских граждан сообщений не поступало.

В то же время сообщается о заражении в Токио таксиста, а также врача в префектуре Вакаяма. Как передало агентство Киодо, в больнице, где он работал, прекращен прием новых пациентов.

Среди заболевших японцев - 12 человек, которые были эвакуированы чартерными рейсами из китайского города Ухань, откуда началось распространение инфекции.