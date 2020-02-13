В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса

ТОКИО, 13 фев - РИА Новости. Первый смертный случай от нового коронавируса подтвержден в Японии. Как заявил министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като, скончалась 80-летняя женщина в префектуре Канагава.
Всего в Японии более 200 человек заразились коронавирусом, который вызывает опасную форму пневмонии. В основном, это пассажиры и члены экипажа находящегося в Японии круизного судна Diamond Princess. На его борту находятся более 3500 человек, в том числе 24 россиянина. О заражении российских граждан сообщений не поступало.
В то же время сообщается о заражении в Токио таксиста, а также врача в префектуре Вакаяма. Как передало агентство Киодо, в больнице, где он работал, прекращен прием новых пациентов.
Среди заболевших японцев - 12 человек, которые были эвакуированы чартерными рейсами из китайского города Ухань, откуда началось распространение инфекции.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам человек.
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