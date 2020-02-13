ВЦИОМ: 76% предпринимателей считают, что открыть бизнес в Москве легко

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Большинство московских предпринимателей считают, что зарегистрировать бизнес в столице сегодня просто, при этом более половины опрошенных знают о программах оказания поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемых в Москве, свидетельствуют результаты опроса Большинство московских предпринимателей считают, что зарегистрировать бизнес в столице сегодня просто, при этом более половины опрошенных знают о программах оказания поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемых в Москве, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

По данным исследования, 76% предпринимателей считают, что зарегистрировать бизнес в столице сейчас просто, 11% полагают, что средне, а 4% - сложно, 9% затруднились ответить. При этом большинство опрошенных предпринимателей (77%) не планируют открывать еще один бизнес в ближайший год, 20% ответили наоборот - планируют. Также 46% средне оценивают востребованность своих продуктов и услуг на рынке, 11% - низко, а 9% - высоко.

Отмечается, что среди мер и программ поддержки малого и среднего предпринимательства, предоставляемых в столице, чаще всего респонденты слышали о размещении информации о компании на Портале поставщиков Москвы (52%), также 43% опрошенных знают о сдаче в аренду помещений на льготных условиях малому и среднему бизнесу, 38% - о поручительстве по кредиту, банковской гарантии, по лизингу от Фонда содействия кредитования малого предпринимательства, 37% - о бесплатных консультациях и мастер-классах ГБУ "Малый бизнес Москвы" или Центра услуг для бизнеса.

Как указано в опросе, о Московской неделе предпринимательства знают 47% респондентов, о предпринимательской премии "Прорыв года" - 40%, о Московском предпринимательском форуме - 38%, о Московском финансовом форуме - 36%, об Urban Forum - 31%.

По результатам исследования, 66% опрошенных получали прибыль или доход от бизнеса в течение последних трех месяцев, 31% - нет. Также для респондентов самым значительным барьером для ведения бизнеса в Москве является снижение платежеспособности населения (60%), на втором месте - высокие региональные налоги на транспорт, имущество, на прибыль (41%), на третьем - рост тарифов ЖКХ, электроэнергии, топливо (38%).

"Опрос ВЦИОМ показывает высокий уровень информированности населения о мерах и способах поддержки предпринимателей в Москве. Считаю, что это основа успеха взаимодействия бизнеса и власти. Удмуртия следует примеру столицы, усиливая системную работу в вопросах поддержки бизнеса, и мы видим это в наших показателях. Так, по итогам года, налоговые поступления от субъектов МСП выросли на 460 миллионов рублей в год или на 112%. И это тоже результат доверия и результат системных мер поддержки", - прокомментировал опрос глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, очень важно, чтобы жители понимали, что предприниматели улучшают жизнь городов и районов. "Именно так происходит в Москве, судя по результатам опроса. Этот фактор характеризует значительную степень доверия к действиям власти", - добавил он.

Для этого исследования ВЦИОМ по заказу департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы провел два опроса. Телефонный опрос предпринимателей прошел 12-18 декабря 2019 года, опрошены 600 респондентов. Выборка построена на основе актуальной базы телефонных номеров представителей малого и среднего бизнеса, работающих на территории Москвы. Предельная ошибка выборки не превышает 4%.