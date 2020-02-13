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Туризм
2020-02-13T17:40+0300
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Московский зоопарк 14 февраля пустит влюбленные пары по одному билету
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РИА Новости

Московский зоопарк 14 февраля пустит влюбленные пары по одному билету

17:40 13.02.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСычуаньский такин в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
Сычуаньский такин в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Влюбленные пары смогут посетить Московский зоопарк в День святого Валентина по одному билету, сообщается на официальном сайте столичного зоопарка в четверг.
"Принять участие в акции "1 + 1" смогут супружеские пары со стажем, молодожены, а также те, кто только начинает романтические отношения. Чтобы пройти в столичный зоосад по одному билету, влюбленным достаточно будет в один голос назвать дату своего знакомства в кассе", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 10.30 до 16.00 часов в зоосаде пройдут показательные кормления, которые традиционно устраивают в праздничные и выходные дни. Так, свежей сельдью и кальмарами угостят северных морских котиков, порцию морепродуктов также получат балтийские тюлени. Отмечается, что котики и тюлени покажут зрителям акробатические трюки во время специальных тренингов.
"Мы приглашаем влюбленных на свидания в Московский зоопарк. В праздничный день мы сделаем одно исключение из правил в распорядке дня наших обитателей: питомцы будут получать свои любимые лакомства в течение дня, а не только ранним утром и поздним вечером, как в обычные дни. Гости зоосада смогут понаблюдать за тем, как звери радуются угощениям", — приводятся на сайте слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Кроме того, съедобные "валентинки" ко Дню всех влюбленных также получат двупалые ленивцы, азиатские слоны, суматранские и борнейские орангутаны и другие приматы, а также земноводные зоопарка.
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