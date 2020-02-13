В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС

"Мы видим, что в этот раз ситуация (с газопроводом "Северный поток-2" - ред.) зашла достаточно далеко, и мы видим колоссальную поддержку со стороны финансовых инвесторов этого проекта. Мы видим, что правительство европейских стран, которое заинтересовано в этом проекте, продолжает переговоры со своими коллегами за океаном на всех абсолютно уровнях и, конечно же, это дает предпосылки верить в лучшее для всех", - сказала Бурмистрова.