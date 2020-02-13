Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T15:17+0300
https://ria.ru/20200213/1564659815.html
В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС
https://cdn21.img.ria.ru/images/155942/61/1559426130_2:0:3643:2048_1036x0_80_0_0_2a783f12eceedea354e48a00c1cb6157.jpg
РИА Новости

В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС

15:17 13.02.2020
533
© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Газпром" видит поддержку "Северного потока-2" компаниями и правительствами стран ЕС, это дает повод верить в лучшее, сообщила зампред правления компании, глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на Дне инвестора.
"Мы видим, что в этот раз ситуация (с газопроводом "Северный поток-2" - ред.) зашла достаточно далеко, и мы видим колоссальную поддержку со стороны финансовых инвесторов этого проекта. Мы видим, что правительство европейских стран, которое заинтересовано в этом проекте, продолжает переговоры со своими коллегами за океаном на всех абсолютно уровнях и, конечно же, это дает предпосылки верить в лучшее для всех", - сказала Бурмистрова.
"Плюс мы понимаем, что в первую очередь речь идет о безопасности поставок в Европу. Европейцы в этом заинтересованы и заинтересованы существенным образом", - добавила она.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Вчера, 09:56
Чижов назвал запуск "Северного потока — 2" техническим вопросом
1701000
Обсудить 0
Елена БурмистроваСеверный поток — 2ГазпромЕвропаГазпром ЭкспортЭкономика
Рекомендуем
Елена Бурмистрова
В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
Флаг Белоруссии во время празднования Дня Независимости в Минске
Минюст Белоруссии пообещал сделать герб страны более миролюбивым
Солдаты во время церемонии поминовения жертв геноцида армян в Ереване
Сирийский парламент признал геноцид армян в Османской империи
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Эксперты оценили вероятность приезда Трампа на юбилей Победы в Москву
Здание МИД России
Москва опровергла сообщение о встрече глав МИД России и Польши
Знак такси на автомобиле
Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
Врач скорой медицинской помощи
В Якутии три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Автомобиль скорой помощи Тюменской областной клинической больницы №1
Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
Производство автомобилей Renault
Опубликованы "шпионские" фото нового Renault Logan
Призывники на железнодорожном вокзале Новосибирск-главный
Центробанк хочет дать призывникам право на кредитные каникулы
Президент РФ Владимир Путин во время посещения 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД РФ по городу Москве
Кремль опубликовал заключительную часть архивных фотографий Путина
Новое здание Санкт-Петербургского городского суда
Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену
Ученик во время обеда в столовой
Журналист из Финляндии оценила питание в российских школах
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Города мира. Рига
Депутаты Сейма Латвии проголосовали за роспуск Рижской думы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59Путин отметил важность прямого участия людей в принятии поправок
15:59Путин заявил, что второе чтение по поправкам в Госдуме можно отложить
15:58Набиуллина: сделка по Сбербанку не окажет значимого влияния на рубль
15:58Клишас рассказал, как можно организовать голосование по поправкам
15:58Эвакуированных из Уханя испанцев выпустили из-под карантина
15:57Путин: попытки переписать историю вредны и имеют определенный подтекст
15:52Все предложения по поправкам будут проанализированы, заявил Путин
15:52Поправки в Конституцию должны одобрить россияне, напомнил Путин
15:52Путин заявил о необходимости закрепить индексацию пенсий в Конституции
15:49Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter
15:46Новым министром финансов Великобритании назначили Риши Сунака
15:44Поправки в Конституцию затронут около 50 законодательных актов
15:43В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 58 человек
15:41В Сети появилась песня с неизданного альбома Виктора Цоя
15:41Путин одобрил идею сделать день общероссийского голосования выходным
15:40В Перми при вспышке горючего на вертолетном заводе пострадал человек
15:39Путин отметил необходимость закрепить соцгарантии в Конституции
15:36Мадрид приветствует переговоры с Лондоном о Гибралтаре после Brexit
15:36Путин назвал количество поступивших поправок серьезным вызовом
15:33"Сколково" не имело соглашений с Гарвардом и Йелем, заявили в фонде
Лента новостейМолния