Финляндия внесет коронавирус в список особо опасных болезней

ХЕЛЬСИНКИ, 13 фев - РИА Новости. Финляндия с 14 февраля обновляет список особо опасных болезней, куда будет включена инфекция, вызываемая новым типом коронавируса, сообщает в четверг министерство социальной политики и здравоохранения страны.
"Тяжелая инфекция, вызванная новым коронавирусом, отныне будет включена в список наиболее опасных инфекционных заболеваний. Поправка к постановлению правительства об инфекционных заболеваниях вступит в силу 14 февраля", - говорится в сообщении.
Классификация как особо опасное инфекционное заболевание проясняет требования и работу медицинского персонала, уточняет ведомство.
"Врач, ответственный за инфекционные заболевания, может назначить человеку без симптомов карантин. Целью карантина является предотвращение распространения инфекционных заболеваний среди населения путем ограничения движений человека. Человек обычно находится на карантине у себя дома. Врач может отменить карантин, как только будет подтверждено, что у человека нет этой болезни. Период карантина обычно длится не более пары недель", - уточняется в сообщении.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам человек.