Финляндия внесет коронавирус в список особо опасных болезней

"Врач, ответственный за инфекционные заболевания, может назначить человеку без симптомов карантин. Целью карантина является предотвращение распространения инфекционных заболеваний среди населения путем ограничения движений человека. Человек обычно находится на карантине у себя дома. Врач может отменить карантин, как только будет подтверждено, что у человека нет этой болезни. Период карантина обычно длится не более пары недель", - уточняется в сообщении.