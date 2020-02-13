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Депутаты Сейма Латвии проголосовали за роспуск Рижской думы
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РИА Новости

Депутаты Сейма Латвии проголосовали за роспуск Рижской думы

15:11 13.02.2020 (обновлено: 15:31 13.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГорода мира. Рига
Города мира. Рига
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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РИГА, 13 фев – РИА Новости. Депутаты Сейма Латвии в четверг приняли в окончательном чтении законопроект о роспуске Рижской думы, передает корреспондент РИА Новости.
Документ поддержали 62 депутата, против высказались 22. Для роспуска было необходимо, чтобы проголосовал 51 депутат.
Согласно закону о самоуправлениях, в случае роспуска Рижской думы должна быть назначена временная администрация, задачей которой станет выполнение функций самоуправления до момента, когда на первое заседание соберется новая дума. ЦИК в ближайшее время должен назвать дату внеочередных выборов.
Министерство регионального развития ранее решило инициировать роспуск Рижской думы. Как считают в ведомстве, дума оказалась неспособна выполнить одну из своих автономных функций - обеспечить услуги по вывозу мусора. Руководство Рижской думы считает, что решение о ее роспуске является необоснованным.
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