Депутаты Сейма Латвии проголосовали за роспуск Рижской думы

РИГА, 13 фев – РИА Новости. Депутаты Сейма Латвии в четверг приняли в окончательном чтении законопроект о роспуске Рижской думы, передает корреспондент РИА Новости.
Документ поддержали 62 депутата, против высказались 22. Для роспуска было необходимо, чтобы проголосовал 51 депутат.
Согласно закону о самоуправлениях, в случае роспуска Рижской думы должна быть назначена временная администрация, задачей которой станет выполнение функций самоуправления до момента, когда на первое заседание соберется новая дума. ЦИК в ближайшее время должен назвать дату внеочередных выборов.
Министерство регионального развития ранее решило инициировать роспуск Рижской думы. Как считают в ведомстве, дума оказалась неспособна выполнить одну из своих автономных функций - обеспечить услуги по вывозу мусора. Руководство Рижской думы считает, что решение о ее роспуске является необоснованным.