Депутаты Сейма Латвии проголосовали за роспуск Рижской думы

РИГА, 13 фев – РИА Новости. Депутаты Сейма Депутаты Сейма Латвии в четверг приняли в окончательном чтении законопроект о роспуске Рижской думы, передает корреспондент РИА Новости.

Документ поддержали 62 депутата, против высказались 22. Для роспуска было необходимо, чтобы проголосовал 51 депутат.

Согласно закону о самоуправлениях, в случае роспуска Рижской думы должна быть назначена временная администрация, задачей которой станет выполнение функций самоуправления до момента, когда на первое заседание соберется новая дума. ЦИК в ближайшее время должен назвать дату внеочередных выборов.