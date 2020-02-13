Минюст Белоруссии пообещал сделать герб страны более миролюбивым

МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Государственный герб Государственный герб Белоруссии сделают более миролюбивым, чтобы он воспринимался позитивно, заявил в четверг министр юстиции Олег Слижевский.

"Республика Беларусь - миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет, не рассматривает агрессию как способ своей политики. Необходимо привести герб в соответствие с миролюбивым содержанием, чтобы герб воспринимался позитивно", - сказал Слижевский журналистам.

По словам министра, подготовлен проект закона, который корректирует законодательство республики о госсимволах. Как уточнил Слижевский, это связано с тем, что возникали вопросы к изображению герба и граждане неоднократно обращались с предложениями внести корректировки в его изображение. Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.

В качестве примера Слижевский привел изображение звезды на гербе, которая имеет четкие грани в своем исполнении. "В геральдике есть общепризнанные подходы, согласно которым для разных случаев символика может нести иное смысловое значение. В том виде, в котором сегодня на государственном гербе исполнена звезда, с этими четкими гранями, она больше применяется в милитаризованной символике и носит несколько воинственный характер", - заметил он.

Кроме того, планируется внести изменения в изображение земного шара на гербе, поскольку "то, как исполнены на нем параллели и меридианы…, в таком выпуклом изображении складывается ощущение, что они находятся как бы над самим земным шаром, и он, получается, помещен в некую клетку", - отметил Слижевский.