Центробанк хочет дать призывникам право на кредитные каникулы

В прошлом году был введен механизм ипотечных каникул для заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию, напомнила глава регулятора. По ее словам, пока ими воспользовалось не так много людей. По оценкам ЦБ, около 15 тысяч человек обратились за каникулами, 8 тысяч воспользовались ими, часть заявок еще рассматривается, по 4 тысячам заявок получен отказ.