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Центробанк хочет дать призывникам право на кредитные каникулы
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РИА Новости

Центробанк хочет дать призывникам право на кредитные каникулы

15:06 13.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПризывники на железнодорожном вокзале "Новосибирск-главный"
Призывники на железнодорожном вокзале Новосибирск-главный
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Призывники на железнодорожном вокзале "Новосибирск-главный" . Архивное фото
ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 13 фев - РИА Новости. Банк России хочет дать призывникам право на кредитные каникулы на период срочной службы, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.
В прошлом году был введен механизм ипотечных каникул для заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию, напомнила глава регулятора. По ее словам, пока ими воспользовалось не так много людей. По оценкам ЦБ, около 15 тысяч человек обратились за каникулами, 8 тысяч воспользовались ими, часть заявок еще рассматривается, по 4 тысячам заявок получен отказ.
"Сейчас мы хотим несколько расширить этот инструмент, распространить ипотечные каникулы, например, на срок срочной воинской службы для призывников... каникулы для призывников мы также считаем правильным распространить не только на ипотеку, но и на все потребительские кредиты свыше одного года, которые есть у заемщика", - заявила глава регулятора.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФЭкономика
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