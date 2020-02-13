Здание Amazon в Мадриде эвакуировали из-за угрозы "минирования"

МАДРИД, 13 фев – РИА Новости. Здание компании Amazon в Мадриде эвакуировано из-за поступившей по телефону угрозы о "минировании", сообщили РИА Новости в полиции.
"Поступило предупреждение, и здание было эвакуировано, чтобы облегчить работу сотрудникам, которые пытаются в настоящее время установить, насколько реальная угроза", - сказали в пресс-службе полиции Мадрида.
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