В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов на донецком направлении в Донбассе, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ринат Айгистов.
"Несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского об урегулировании конфликта в Донбассе мирным путем, мы отмечаем усиление огневой активности на донецком направлении", - сказал Айгистов.
По его мнению, это связано с попыткой украинских силовиков подготовить постановочные материалы для обвинения ДНР в нарушении режима прекращения огня.
"Задуманные провокации намечены с 13 по 15 февраля. По имеющейся у нас информации, в этот период в зоне ответственности 28-й бригады ожидается прибытие делегаций посольств Германии и Франции в сопровождении иностранных СМИ, а также украинских телеканалов", - добавил представитель Народной милиции ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.