Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T15:05+0300
https://ria.ru/20200213/1564658294.html
В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов со стороны силовиков
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3045:1713_1036x0_80_0_0_083ef85720d7ae42d83e4fe003639f97.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов со стороны силовиков

15:05 13.02.2020
141
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов на донецком направлении в Донбассе, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ринат Айгистов.
"Несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского об урегулировании конфликта в Донбассе мирным путем, мы отмечаем усиление огневой активности на донецком направлении", - сказал Айгистов.
Стена разрушенного дома в поселке Доломитное Донецкой области
Вчера, 20:34
В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
По его мнению, это связано с попыткой украинских силовиков подготовить постановочные материалы для обвинения ДНР в нарушении режима прекращения огня.
"Задуманные провокации намечены с 13 по 15 февраля. По имеющейся у нас информации, в этот период в зоне ответственности 28-й бригады ожидается прибытие делегаций посольств Германии и Франции в сопровождении иностранных СМИ, а также украинских телеканалов", - добавил представитель Народной милиции ДНР.
Военнослужащие в Донбассе
Вчера, 20:24
В ДНР назвали предложения Киева по Донбассу провокационными
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
000030
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийООНУкраинаВ мире
Рекомендуем
Майор Вихрь: ушел из жизни легендарный разведчик Алексей Ботян
"Майор Вихрь": ушел из жизни легендарный разведчик Алексей Ботян
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: задача города – информировать бизнес о мерах поддержки
Врач скорой медицинской помощи
В Якутии три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Строительство газопровода Северный поток-2
В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС
Автомобиль испанской полиции
Здание Amazon в Мадриде эвакуировали из-за угрозы "минирования"
Саджид Джавид у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне
Министр финансов Британии подал в отставку
Здание МИД России
Москва опровергла сообщение о встрече глав МИД России и Польши
Такси
В Челябинске завели дело после драки водителя такси с пассажиром
Елена Бурмистрова
В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
Солдаты во время церемонии поминовения жертв геноцида армян в Ереване
Сирийский парламент признал геноцид армян в Османской империи
Флаг Белоруссии во время празднования Дня Независимости в Минске
Минюст Белоруссии пообещал сделать герб страны более миролюбивым
Призывники на железнодорожном вокзале Новосибирск-главный
Центробанк хочет дать призывникам право на кредитные каникулы
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
СМИ сообщили о перестрелке в Афинах
Телефоны в дежурной части ОВД
Два суда в Петербурге эвакуировали из-за сообщений о минировании
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев обсудит в Катаре вопросы безопасности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59Путин заявил, что второе чтение по поправкам в Госдуме можно отложить
15:58Набиуллина: сделка по Сбербанку не окажет значимого влияния на рубль
15:58Клишас рассказал, как можно организовать голосование по поправкам
15:58Эвакуированных из Уханя испанцев выпустили из-под карантина
15:57Путин: попытки переписать историю вредны и имеют определенный подтекст
15:52Все предложения по поправкам будут проанализированы, заявил Путин
15:52Поправки в Конституцию должны одобрить россияне, напомнил Путин
15:52Путин заявил о необходимости закрепить индексацию пенсий в Конституции
15:49Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter
15:46Новым министром финансов Великобритании назначили Риши Сунака
15:44Поправки в Конституцию затронут около 50 законодательных актов
15:43В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 58 человек
15:41В Сети появилась песня с неизданного альбома Виктора Цоя
15:41Путин одобрил идею сделать день общероссийского голосования выходным
15:40В Перми при вспышке горючего на вертолетном заводе пострадал человек
15:39Путин отметил необходимость закрепить соцгарантии в Конституции
15:36Мадрид приветствует переговоры с Лондоном о Гибралтаре после Brexit
15:36Путин назвал количество поступивших поправок серьезным вызовом
15:33"Сколково" не имело соглашений с Гарвардом и Йелем, заявили в фонде
15:31Кремль опубликовал заключительную часть архивных фотографий Путина
Лента новостейМолния