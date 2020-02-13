Правительство хочет купить Сбербанк как можно быстрее, заявил Силуанов

По словам министра, покупка акций Сбербанка будет проходить поэтапно. Правительство планирует приобрести первую часть за 1,2 триллиона рублей уже весной, а остальную часть - по мере накопления ФНБ, в этом году или в следующем.

Отвечая на вопрос журналистов, означает ли это, что дополнительные нефтегазовые доходы, за счет которых формируется ФНБ, будут зачислены в текущем году в фонд раньше, чем обычно (летом), Силуанов сказал, что перечисление произойдет, как только будет получено согласие законодателей.

"Получив согласие законодателей, сделаем это как можно быстрее. Мы заинтересованы провести сделку в максимально короткие сроки", - сказал глава Минфина

Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета. Силуанов ранее в четверг сообщил, что стоимость покупки составит около 2,5 триллионов рублей.