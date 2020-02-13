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Правительство хочет купить Сбербанк как можно быстрее, заявил Силуанов
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РИА Новости

Правительство хочет купить Сбербанк как можно быстрее, заявил Силуанов

15:02 13.02.2020
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© РИА Новости / Константин ЧалабовСтенд компании "Сбербанк"
Стенд компании Сбербанк
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство России заинтересовано в покупке контрольного пакета Сбербанка в максимально короткие сроки, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.
По словам министра, покупка акций Сбербанка будет проходить поэтапно. Правительство планирует приобрести первую часть за 1,2 триллиона рублей уже весной, а остальную часть - по мере накопления ФНБ, в этом году или в следующем.
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Отвечая на вопрос журналистов, означает ли это, что дополнительные нефтегазовые доходы, за счет которых формируется ФНБ, будут зачислены в текущем году в фонд раньше, чем обычно (летом), Силуанов сказал, что перечисление произойдет, как только будет получено согласие законодателей.
"Получив согласие законодателей, сделаем это как можно быстрее. Мы заинтересованы провести сделку в максимально короткие сроки", - сказал глава Минфина.
Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета. Силуанов ранее в четверг сообщил, что стоимость покупки составит около 2,5 триллионов рублей.
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11 февраля, 21:33
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Антон СилуановСбербанк РоссииЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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