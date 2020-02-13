Век героя: ушел великий разведчик Алексей Ботян

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. По-настоящему великий разведчик и человек, Герой России По-настоящему великий разведчик и человек, Герой России Алексей Ботян , в 1945 году руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами, скончался в четверг на 104-м году жизни. Подвигов, совершенных им, хватило бы, наверное, на биографии многих людей. Ботян был и тем человеком, кто не только делился своим боевым опытом с коллегами, но и азартно жил, и с которым было одно удовольствие общаться.

Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной Ботяна, которого хорошо знал и восхищался его мужеством и патриотизмом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Подвиг Ботяна бессмертен, память о разведчике будет всегда жить в сердцах благодарных потомков, отметил в телеграмме с соболезнованиями заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Ботян казался своим коллегам "непоколебимым и вечным", рассказало пресс-бюро Службы внешней разведки. "И все, от руководства страны до учащихся колледжей, попадали под его обаяние. Несгибаемый и непримиримый к врагам, он был близким и понятным своим друзьям, соратникам и соотечественникам", - отметили в пресс-бюро.

Алексей Ботян стал впервые широко известен только в мае 2007 года, когда Владимир Путин вручил ему в Кремле звезду Героя России за спасение Кракова. Впрочем, краковские события задолго до этого легли в основу собирательного образа героя романа Юлиана Семёнова "Майор Вихрь" и одноименного культового советского фильма 1960-х годов. Сам же Ботян во время премьеры фильма находился на нелегальной работе за границей.

Первый день Второй мировой

Алексей Николаевич Ботян родился 10 февраля 1917 года в крестьянской семье в деревне Чертовичи на исконно белорусских землях, которые в 1920-х годах прошлого века поляки считали своими.

После окончания школы Ботян был призван в польскую армию, в составе которой, командуя расчетом зенитного орудия, с первых чисел сентября 1939 года участвовал в сражениях с гитлеровскими оккупантами. Ботян считался первым из разведчиков, вступивших в схватку с фашизмом с самого начала Второй мировой войны

"Я в тот момент выполнял обязанности не только командира зенитного орудия, но и наводчика. У нас на вооружении стояли новые зенитки, к ним придавались немецкие цейсовские оптические приборы, они показывали и скорость цели, и расстояние до нее. И вот я поднимал ствол орудия, наводил, делал поправку на опережение, нажимал на педаль – и открывал огонь. И в первый же день я сбил немецкий "Юнкерс". А в следующие дни еще два "Юнкерса", - рассказал Ботян в одном из интервью РИА Новости.

После оккупации Польши гитлеровцами с воинской частью Ботян вышел навстречу частям Красной Армии и сдался в плен. Вернулся в родное село, окончил курсы подготовки учителей и работал педагогом в начальной школе, получил советское гражданство.

Разведка и диверсии

В мае 1940 года Ботяна направили на службу в органы НКВД СССР и определили в разведывательную школу. Когда началась Великая Отечественная война, Ботян в июле 1941 года был зачислен в состав по существу спецназа органов госбезопасности - Отдельной мотострелковой бригады особого назначения, подчинявшейся 4-му управлению НКВД, которым руководил легендарный Павел Судоплатов.

Во время битвы за Москву Ботян участвовал в различных спецоперациях в тылу гитлеровцев, которые к тому времени вплотную подошли к столице. Вместе с другими чекистами Ботяна неоднократно перебрасывали за линию фронта для ведения разведки, уничтожения коммуникаций и линий связи противника. В январе 1943 году вторично был направлен в глубокий тыл врага - в западные районы Украины и Белоруссии. Действовал там как самостоятельно, так и в составе крупных партизанских отрядов.

Под непосредственным руководством Ботяна была проведена операция по взрыву немецкого гебитскомиссариата в городе Овруч Житомирской области Украинской ССР, когда там находилась инспекция из Германии. В результате этой операции 9 сентября 1943 года была уничтожена без малого сотня гитлеровских офицеров. Сорвав стратегическую операцию по "зачистке" нескольких областей Украины, Ботян сохранил десятки тысяч жизней мирных людей.

Известно, что за ту операцию Ботяна его командир представил к званию Героя Советского Союза - вот только самолет, везший соответствующую бумагу на "большую землю", был сбит, и Ботян тогда остался без высшего геройского звания.

Операции в Польше

В мае 1944 года по заданию Центра во главе группы из почти 30 человек Ботян совершил переход в Польшу, имея задачу организации разведки расположения и передвижения противника в районе города Кракова.

"Если кто-то из наших бойцов получал ранение, то приходилось просить помощи у местных жителей, главным образом священников, ксендзов. Я приходил к ним, кланялся, говорил по-польски: "Слава Иисусу Христу", а они отвечали: "Во веки веков. Аминь". После этого я объяснял, что произошло, говорил, что мы пришли на помощь польскому народу, который борется с оккупантами, и что у нас есть раненые, мы просим их спрятать и оказать медицинскую помощь. И ни разу ксендзы наших товарищей не выдали немцам!" - рассказывал Ботян уже в своем последнем интервью РИА Новости.

Группа Ботяна устраивала диверсии на железных дорогах, пуская под откосы вражеские составы. "Я владел польским языком и ходил по железнодорожным станциям в форме железнодорожника. Но под курткой у меня был парабеллум. По-польски железнодорожник называется колеяж, и тогда наши ребята меня так и называли — "Лексейка-колеяж". И я спокойно разговаривал с местными работниками на станциях, выдавая себя за уроженца Вильнюса. Этот город я знал очень хорошо, до войны учился там и служил, и там было много поляков. И вот в таких доверительных беседах удавалось узнать, какой состав, с чем и куда пойдет. Я передавал эти данные нашим ребятам, ну а они встречали нужный эшелон в нужное время. Очень хорошие были результаты", - вспоминал Ботян.

Благодаря не только свободному владению польским языком и знанию культуры местного населения, но и своим прекрасным организаторским способностям Ботян сумел организовать взаимодействие и совместные боевые операции с такими разными политическими силами, как части Армии Крайовой, Армии Людовой и крестьянскими Батальонами Хлопскими.

В частности группой Ботяна была проведена дерзкая операция по захвату совместно с подразделениями Армии Людовой города Илжа, в ходе которой из тюрьмы были освобождены арестованные польские патриоты, захвачено большое количество оружия и снаряжения.

"И вот этот бой в Илже считается первым совместным боем советских и польских партизан. И первой нашей общей победой", - говорил Ботян в интервью РИА Новости. Потом в том школьном дворе поставили памятник, на котором было написано, что здесь в мае 1944 года вступили в бой с немецко-фашистскими оккупантами бойцы Армии Людовой и советской группы лейтенанта Ботяна — "Алеши". "Спустя много лет я приехал в Илжу, мне показали этот памятник. И такие у меня чувства были — не передать!" - признавался Ботян.

Спасенный Краков

Группе Ботяна удалось обосноваться в районе Кракова и развернуть широкую разведывательную и диверсионную деятельность. В конце 1944 года бойцами группы был захвачен поляк, инженер-картограф Зигмунд Огарек, мобилизованный в состав гитлеровской армии и служивший в тыловых подразделениях вермахта. Огарек дал ценные показания о складе взрывчатки в Ягелонском замке, которую предполагалось использовать для уничтожения исторического центра Кракова.

"Немцы хотели взорвать не сам Краков, а Рожновскую плотину на реке Дунаец в находившемся рядом городе Новый Сонч. Если бы это случилось, Краков был бы затоплен, а наступление Красной армии остановилось", - рассказывал Ботян.

В январе 1945 года группа Ботяна подорвала штабную машину фашистов, и среди документов убитых офицеров оказался план минирования мостов и плотины в Новом Сонче. Но Ботяну успел внедрить в замок под видом грузчика польского патриота, который установил мину замедленного действия. В разгар наступления Красной Армии утром 18 января 1945 года мина была приведена в действие. Огромный вражеский склад взлетел на воздух. Враг не смог уничтожить намеченные к взрыву объекты в Кракове. А 19 января в Краков ворвались передовые части 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева.

"Меня потом часто спрашивали — не жалко было уничтожать красивый старинный замок? Но я всегда отвечал — жалко, что гитлеровцы для склада взрывчатки выбрали именно этот объект. Шла война, не было места таким рассуждениям. Надо было спасать десятки тысяч жизней и один из самых прекрасных городов Восточной Европы — Краков. И сейчас это крупный туристический центр, его посещает множество людей", - рассказал разведчик.

"Я тоже потом приезжал в Краков, ходил по его улицам, вспоминал военное прошлое и наших польских друзей, с которыми мы сражались вместе. И когда простые жители Кракова на улице узнавали, что я имею прямое отношение к спасению их города, они сердечно меня благодарили, жали руку. В свое время я был награжден польским орденом "Виртути милитари" за ту операцию", - говорил Ботян.

По окончании войны Алексей Ботян еще долгие годы работал в нелегальной разведке, неоднократно привлекался для выполнения сложных и ответственных заданий за рубежом, о которых, вероятно, никогда не будет рассказано. Консультировал сотрудников группы специального назначения внешней разведки КГБ СССР "Вымпел". Вышел в отставку в звании полковника.

За достигнутые результаты Ботян неоднократно награждался боевыми и иными государственными наградами. Отмечен двумя орденами Красного Знамени, орденами Трудового Красного Знамени и Отечественной войны I степени, многими медалями, а также нагрудным знаком "Почетный сотрудник госбезопасности".

"Энциклопедия разведки" и страстный шахматист

Алексей Ботян обладал таким большим опытом работы, что был для своих молодых коллег настоящей "энциклопедией" разведки, рассказал РИА Новости ветеран Службы внешней разведки РФ сенатор Игорь Морозов.

"Мы работали вместе с ним. Ботян был душой коллектива, центром всеобщего внимания, невероятно простым в общении. К нему можно было прийти, посоветоваться по оперативным вопросам. И он, поскольку имел невероятный опыт и диверсионной, и оперативной работы, всегда предлагал правильное решение", - сказал Морозов.

"Ботян удивлял коллег ювелирностью операций, которыми он руководил в войну. И у него не было провалов. Но он всегда подчеркивал - не спешите, действуйте шаг за шагом, в нашей работе не должно быть ошибок. Алексей Николаевич был нашей "энциклопедией", к которой мы обращались по тем или иным оперативным вопросам", - добавил сенатор.

Он рассказал и об увлечениях Ботяна. "Когда мы работали с ним, он ходил на лыжах и три раза в неделю играл в волейбол. Также он был страстным любителем шахмат и даже в обеденный перерыв играл сразу на трех досках, чему я был свидетелем", - вспоминает собеседник агентства.

"Молодежь была готова сразиться с великим Ботяном, готовилась к шахматным партиям, расставляла фигуры, а Алексей Николаевич просто приходил из столовой и обыгрывал всех. А если кому-то удавалось сыграть с Ботяном вничью, то об этом потом говорили все вокруг", - заметил Морозов.

Огромная жажда жизни

Ботян был не только носителем громадного боевого опыта, но и удивительным, радовавшимся жизни человеком, общаться с которым было подлинное удовольствие, рассказал РИА Новости дважды лауреат премии Службы внешней разведки России, писатель Александр Бондаренко, в свое время написавший биографическую книгу о Ботяне "Подлинная история "Майора Вихря".

"Очень больно сейчас вспоминать Алексея Николаевича. Хотя разумом понимаешь, что 103 года жизни человека, который прошел всю Вторую мировую войну с ее первого дня, - это чудо. Наверное, Алексея Николаевича хранили высшие силы. Ведь он за всю войну, находясь, что называется, на самом острие, ни разу не был ранен, не болел - лишь один раз пуля обожгла висок", - сказал Бондаренко.

"Великое счастье, что меня с ним свела судьба. Кроме его громадного боевого опыта, за который его так ценили коллеги и ученики, это был человек, обладавший колоссальным жизненным опытом и подсказывавший другим, как поступать в тех или иных ситуациях", - добавил собеседник агентства.

По словам Бондаренко, Ботян "никогда не ворчал на жизнь". "Хотя, наверное, у него были поводы для обид, но он на них не зацикливался. Например, Алексей Николаевич не получил Героя Советского Союза за уничтожение в 1943 году гитлеровского гебитскомиссариата в украинском Овруче", - сказал писатель.

Ботян в 1945 году, что называется, "по горячим следам" не был удостоен Героя Советского Союза и за операцию по спасению Кракова, напомнил Бондаренко. "А после войны он работал разведчиком-нелегалом, но ситуация в СССР стала меняться, и кончилось тем, что Алексея Николаевича "ушли" из органов госбезопасности. И человек с таким опытом работал метрдотелем в ресторане "Прага". Обидно? Да. Но он же не озлобился. И по первому зову разведки он вернулся на службу. И выполнял задания, о которых мы, возможно, никогда и не узнаем", - добавил собеседник агентства.

"Алексей Николаевич был по-человечески очень интересен и необычен", - признался Бондаренко. "Мы виделись нечасто, но общаться с ним было одно удовольствие. Улыбка, пронзительный взгляд, торопливая речь - потому что он спешил с тобой пообщаться, и ему было хорошо. Но мне рассказывали, что он так открывался далеко не для всех. Он все же был избирателен, присматривался к людям и понимал их", - отметил писатель.

"Он радовался жизни, до последнего времени азартно играл в шахматы, мог поднять и рюмочку самогона. У него была огромная воля к жизни. Она ему помогла и в войну, и в мирное время. Когда вышла моя книга о нем, Алексею Николаевичу было уже за 90 лет, и я сказал его дочери Ирине: "Подожди, мы еще отметим его вековой юбилей". Она в ответ вздохнула: "Наверное, не встретим". Не верила. Но он смог перешагнуть за свое столетие", - сказал Бондаренко.