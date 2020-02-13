В Москве сотрудника изолятора ударили трубой при пресечении бунта

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Арестованные устроили бунт в изоляторе временного содержания (ИВС) в Арестованные устроили бунт в изоляторе временного содержания (ИВС) в Москве , при его подавлении один из них ударил металлической трубой сотрудника изолятора, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова

Ранее столичный главк МВД сообщал о погроме в ИВС на юго-западе Москвы с участием трех обвиняемых в совершении различных преступлений, произошедшем 1 февраля. СК уточняет, что инцидент произошел 31 января в изоляторе на улице Введенского.

По данным следствия, арестованный с сокамерниками нарушили режим и попытались выломать дверь камеры. При пресечении бунта он отломал от раковины часть металлической трубы и ударил ею сотрудника изолятора по предплечью.

"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1991 года рождения. Ему предъявлено обвинение по признакам преступления... "применение насилия в отношении представителя власти", - сказала Иванова.

Дело будет соединено в одно производство с уголовными делами, расследуемыми в отношении фигуранта.