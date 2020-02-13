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В Москве сотрудника изолятора ударили трубой при пресечении бунта
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РИА Новости

В Москве сотрудника изолятора ударили трубой при пресечении бунта

14:51 13.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Арестованные устроили бунт в изоляторе временного содержания (ИВС) в Москве, при его подавлении один из них ударил металлической трубой сотрудника изолятора, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Ранее столичный главк МВД сообщал о погроме в ИВС на юго-западе Москвы с участием трех обвиняемых в совершении различных преступлений, произошедшем 1 февраля. СК уточняет, что инцидент произошел 31 января в изоляторе на улице Введенского.
По данным следствия, арестованный с сокамерниками нарушили режим и попытались выломать дверь камеры. При пресечении бунта он отломал от раковины часть металлической трубы и ударил ею сотрудника изолятора по предплечью.
"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1991 года рождения. Ему предъявлено обвинение по признакам преступления... "применение насилия в отношении представителя власти", - сказала Иванова.
Дело будет соединено в одно производство с уголовными делами, расследуемыми в отношении фигуранта.
В полиции ранее отметили, что за медицинской помощью никто из участников инцидента не обращался.
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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