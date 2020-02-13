Правительство одобрило поправки в бюджет на 2020-2022 годы

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство РФ одобрило поправки в бюджет 2020-2022 года для реализации мер из послания президента, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов

"Да", - сказал он, отвечая на вопрос, одобрен ли законопроект.

Ранее в ходе заседания правительства Силуанов отметил, что поправки предусматривают сохранение профицита бюджета РФ на уровне 0,8% ВВП в 2020 году. Предполагается увеличение доходов в 2020 году на 214 миллиардов рублей, в 2021 году - на 645 миллиардов рублей, в 2022 году - на 755 миллиардов рублей. Рост доходов обеспечен ростом ненефтегазовых доходов, рост налоговых и таможенных платежей, в том числе от их собираемости.

В поправках также учтены решения о приобретении правительством пакета Сбербанка у Банка России. Часть прибыли ЦБ от продажи пакета будет перечислена в бюджет, эти средства помогут решить задачи из послания президента, отмечал на заседании Силуанов.

В целом поправки позволят профинансировать меры из послания. В том числе деньги будут направлены на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет, организацию горячего питания в школах, выплаты материнского капитала, лекарственное обеспечение.