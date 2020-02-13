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Правительство одобрило поправки в бюджет на 2020-2022 годы
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РИА Новости

Правительство одобрило поправки в бюджет на 2020-2022 годы

14:50 13.02.2020
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоЗдание Дома Правительства РФ
Здание Дома Правительства РФ
© РИА Новости / Виктор Толочко
Здание Дома Правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство РФ одобрило поправки в бюджет 2020-2022 года для реализации мер из послания президента, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"Да", - сказал он, отвечая на вопрос, одобрен ли законопроект.
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
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Ранее в ходе заседания правительства Силуанов отметил, что поправки предусматривают сохранение профицита бюджета РФ на уровне 0,8% ВВП в 2020 году. Предполагается увеличение доходов в 2020 году на 214 миллиардов рублей, в 2021 году - на 645 миллиардов рублей, в 2022 году - на 755 миллиардов рублей. Рост доходов обеспечен ростом ненефтегазовых доходов, рост налоговых и таможенных платежей, в том числе от их собираемости.
В поправках также учтены решения о приобретении правительством пакета Сбербанка у Банка России. Часть прибыли ЦБ от продажи пакета будет перечислена в бюджет, эти средства помогут решить задачи из послания президента, отмечал на заседании Силуанов.
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В целом поправки позволят профинансировать меры из послания. В том числе деньги будут направлены на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет, организацию горячего питания в школах, выплаты материнского капитала, лекарственное обеспечение.
В целом до 2024 года дополнительные расходы бюджетов на меры из послания президента составят 4,128 триллиона рублей, говорил Силуанов ранее. На 2020-2022 годы стоимость этих мер составит более 2 триллионов рублей, отметил он на заседании в четверг. Из них 3,770 триллиона рублей – это средства федерального бюджета, и 357,8 миллиарда рублей – бюджеты субъектов.
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Антон СилуановСбербанк РоссииЦентральный Банк РФПравительство РФРоссияЭкономика
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