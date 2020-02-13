Правительство будет поддерживать начинания Грефа, заявил Силуанов

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство РФ продолжит взаимодействие с действующим руководством Сбербанка, будет поддерживать главу банка Правительство РФ продолжит взаимодействие с действующим руководством Сбербанка, будет поддерживать главу банка Германа Грефа в его начинаниях, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов . Он выразил уверенность, что эффективность работы Сбербанка после смены его основного акционера с ЦБ на правительство только повысится.

Греф, возглавляющий крупнейший российский банк с 2007 года, в январе говорил, что покинет пост главы Сбербанка, если придется менять стратегию после смены основного акционера. Тогда вопрос покупки правительством у ЦБ контрольного пакета акций банка еще только обсуждался, о принятии такого решения объявили 11 февраля. В тот же день Силуанов поспешил заверить, что Минфин поддерживает приоритеты и стратегию Сбербанка.

Отвечая в четверг на вопрос, не опасается ли правительство, что в результате сделки Сбербанк потеряет свою эффективность, Силуанов отметил, что роль акционера, безусловно, важна, но еще важнее выстраивание взаимодействия между акционером и менеджментом.

"Давайте вспомним Сбербанк лет десять назад. Все зависит от менеджмента. И предыдущий менеджмент, который управлял банком... Вы бы могли сказать, что у Сбербанка была высокая эффективность? И в то же время Центральный банк был основным акционером Сберегательного банка", - сказал Силуанов.