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Правительство будет поддерживать начинания Грефа, заявил Силуанов
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РИА Новости

Правительство будет поддерживать начинания Грефа, заявил Силуанов

14:50 13.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Министр финансов Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство РФ продолжит взаимодействие с действующим руководством Сбербанка, будет поддерживать главу банка Германа Грефа в его начинаниях, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов. Он выразил уверенность, что эффективность работы Сбербанка после смены его основного акционера с ЦБ на правительство только повысится.
Греф, возглавляющий крупнейший российский банк с 2007 года, в январе говорил, что покинет пост главы Сбербанка, если придется менять стратегию после смены основного акционера. Тогда вопрос покупки правительством у ЦБ контрольного пакета акций банка еще только обсуждался, о принятии такого решения объявили 11 февраля. В тот же день Силуанов поспешил заверить, что Минфин поддерживает приоритеты и стратегию Сбербанка.
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Отвечая в четверг на вопрос, не опасается ли правительство, что в результате сделки Сбербанк потеряет свою эффективность, Силуанов отметил, что роль акционера, безусловно, важна, но еще важнее выстраивание взаимодействия между акционером и менеджментом.
"Давайте вспомним Сбербанк лет десять назад. Все зависит от менеджмента. И предыдущий менеджмент, который управлял банком... Вы бы могли сказать, что у Сбербанка была высокая эффективность? И в то же время Центральный банк был основным акционером Сберегательного банка", - сказал Силуанов.
"Естественно, мы продолжим взаимодействовать с действующим руководством Сбербанка. Мы всячески будем поддерживать Германа Оскаровича (Грефа - ред.) в его начинаниях. И я вас уверяю: эффективность работы Сбербанка только повысится", - заверил глава Минфина.
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Антон СилуановСбербанк РоссииЦентральный Банк РФГерман ГрефРоссияЭкономика
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