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2020-02-13T15:28+0300
https://ria.ru/20200213/1564656998.html
Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка
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РИА Новости

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

14:50 13.02.2020 (обновлено: 15:28 13.02.2020)
10011
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтенд Сбербанка
Стенд Сбербанка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
На заседании в четверг обсуждались поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, подготовленные Минфином для реализации послания президента Федеральному собранию. Законопроект о сделке по Сбербанку входит в общий пакет.
О том, что ЦБ выйдет из капитала Сбербанка, официально стало известно 11 февраля, хотя идею озвучивали ранее. В законопроекте указано, что совмещение роли акционера, регулятора и надзорного органа может провоцировать конфликт интересов, а продажа акций снимает эту проблему.
Кроме того, увеличатся доходы бюджета, что позволит профинансировать новые задачи, поставленные в послании, добавил министр.
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Подробности сделки

Акции купят поэтапно по рыночной стоимости на средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Они превышают семь процентов от ВВП, поэтому правительство имеет право инвестировать, уточнил министр.
Это будет средняя цена за шесть месяцев до даты первой сделки. По ней же ЦБ выставит оферту миноритариям Сбербанка, причем уже на первом этапе продажи пакета. Уже известно, что стоимость покупки составит около двух с половиной триллионов рублей.
Первую часть пакета кабмин планирует приобрести за 1,2 триллиона рублей уже весной, после принятия поправок в законодательство, остальную — по мере накопления средств в ФНБ в этом или следующем году.
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"Смотрите, у нас ФНБ накапливается, когда цены на нефть выше базовой цены. Если цена в этом году будет выше 52 долларов за баррель, то в этом году сможем накопить необходимую часть для покупки всего пакета Сбербанка", — пояснил Силуанов.
Правительство заинтересовано в покупке в максимально короткие сроки, добавил он.
"Естественно, мы продолжим взаимодействовать с действующим руководством Сбербанка. Мы всячески будем поддерживать Германа Оскаровича (Грефа. — Прим. ред.) в его начинаниях. И я вас уверяю: эффективность работы Сбербанка только повысится", — заключил глава Минфина.
Греф, возглавляющий крупнейший российский банк с 2007 года, в январе говорил, что покинет пост главы Сбербанка, если придется менять стратегию из-за смены основного акционера.
После принятия решения о сделке Силуанов поспешил заверить, что Минфин поддерживает приоритеты и стратегию Сбербанка.
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Антон СилуановСбербанк РоссииЦентральный Банк РФПравительство РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
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13 февраля, 15:09
vvitusbering2000
19110517
Чё-то я не понял, то есть Центробанк, который рулит всеми финансами в стране, у нас не государственный? Кому бюджетные деньги то пойдут, истраченные на такую покупку? И тогда понятно, почему налоги каждый год увеличиваются, а их все не хватает.
13 февраля, 15:04
ss.hichnik
20000021
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