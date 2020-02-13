В Госдуму внесли проект об отмене статьи о "шпионских" устройствах

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Группа депутатов от "Справедливой России" внесла в Группа депутатов от "Справедливой России" внесла в Госдуму законопроект о признании утратившей силу статьи Уголовного кодекса РФ о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, следует из электронной базы данных ГД.

"Необоснованность привлечения к ответственности лиц в связи с совершением вышеуказанных деяний, предусмотренных статьей 138.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, обусловлена правовой неопределенностью диспозиции указанной статьи, носящей, по мнению авторов настоящего проекта федерального закона, неустранимый характер", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается также, что одновременно уголовно-правовое законодательство сохраняет нормы, защищающие тайну переписки, почтовых сообщений, телефонных разговоров и других прав граждан, связанных с защитой передаваемых ими сведений, в рамках статьи 138 "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений".

Правительство России законопроект не поддержало. В отзыве кабмина, в частности, указывается, что статья 138.1 расположена в главе 19 "Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина" УК РФ, и ее исключение может быть расценено "как снижение государством уровня уголовно-правовой защиты прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией Российской Федерации".

Госдума приняла в июле прошлого года законы, разъясняющие понятие "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации". Поправки в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях были разработаны правительством.

Тему уголовных дел о незаконном обороте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, подняли в конце 2017 года в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина . По данным следствия, в конце января 2017 года житель Курганской области для личных целей заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая устройство для передачи акустической информации из помещения. Устройство, как заявляло следствие, запрещено к свободному обороту в РФ, так как относится к специальным техническим средствам для негласного получения информации. Дело дошло до суда, однако Лебяжьевский районный суд по ходатайству гособвинителя вернул дело прокурору для проверки обоснованности привлечения к уголовной ответственности.